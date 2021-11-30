Ученые назвали ягоду, употребление которой снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Елена Расенко
Новости медицины
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Ученые назвали ягоду, употребление которой снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Черная смородина крайне благоприятно влияет на состояние артерий и сердечно-сосудистой системы в целом. А всего лишь недельный прием ягоды способен вернуть организму былую молодость.

Как рассказало издание Еxpress, со ссылкой на профессора физиологии Марка Вильемса, который изучает влияние черной смородины на организм человека с 2013 года, здоровое кровообращение является ключом к долголетию при сохранении оптимальной функции жизненно важных органов. А черная смородина отыгрывает в этом процессе – важную роль.

В частности, во время изучения свойств ягоды и ее влияния на человека, исследователь заметил, что прием добавок с экстрактом черной смородины увеличивает основной артериальный кровоток во время сокращения мышц до 45 процентов.

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Благодаря содержанию витамина А смородина – ценный продукт питания для здоровья органов зрения.

Эффект, стимулирующий кровоток, был приписан ним антоцианам, которые расширяют артерии, тем самым увеличивая кровообращение в мышцах, тканях и других жизненно важных органах.

"Каким-то образом соединения черной смородины делают кровеносные сосуды более здоровыми и молодыми", – отметил профессор.

По его словам, эти соединения могут действовать как буфер против сердечно-сосудистых заболеваний, способствующих повышению артериального давления.

Он добавил, что черная смородина является хорошим источником калия и линоленовой кислоты, которые обладают научно доказанной пользой для лечения гипертонии и сердечно-сосудистой системы.

Смородина действует как отхаркивающее средство, помогает при лечении кашля и заболеваний верхних дыхательных путей.

Профессор отметил, что удивительным свойством ягоды также является то, что она "включается" только тогда, когда давление повышено. Но если у человека нормальное артериальное давление, черная смородина "не снижает его".

"В исследованиях мы видим, что черная смородина мало влияет на людей с нормальным кровяным давлением", – сказал профессор.

Он же добавил, что лучшая стратегия – не ждать, пока повышенное кровяное давление может развиться, а употреблять ягоду в качестве профилактики, поддерживая здоровую сердечно-сосудистую функцию.

Смородину рекомендуют употреблять беременным из-за содержания фолиевой кислоты .
В свою очередь, издание Нealthline перечислило ряд главных полезных свойств черной смородины

Черная смородина имеет высокую концентрацию:

  • антоцианов

  • полифенольных веществ

  • антиоксидантов

  • Витамина С

  • гамма-линоленовой кислоты (GLA)

Люди принимают черную смородину, чтобы помочь своим:

  • кровотоку

  • иммунной системе

  • здоровью глаз

  • здоровью кишечника

  • здоровью почек

Черная смородина содержит много витаминов, таких как:

  • А

  • В-5

  • В-6

  • В-1

  • E

Наиболее важным является витамин С. Фактически, черная смородина содержит в четыре раза больше витамина С, чем апельсины, и в два раза больше антиоксидантов, чем черника.

Листья черной смородины также обладают рядом свойств, в том числе:

  • противомикробным

  • противовоспалительным

  • противовирусным

  • антитоксическим

  • антисептическим

  • противоопухолевым

Черная смородина оказывает прямое влияние на воспалительную реакцию организма.

Масло семян черной смородины содержит гамма-линоленовую кислоту (GLA), тип жирных кислот омега-6, который, как говорят, помогает облегчить воспаление в организме. Высокое содержание GLA и антоцианов может помочь уменьшить в суставах или мышцах:

  • боль

  • болезненность

  • поврежденность

Известно, что напитки на основе винограда, такие как вино и сок, помогают уменьшить образование зубного налета, но сок черной смородины, а также гранатовый сок намного эффективнее.

Главные витамины в черной смородине – С и Р.

Клинические испытания черной смородины показали, что эти ягоды улучшают функцию глаз, в том числе:

  • способность глаз адаптироваться к темноте

  • приток крови к глазам

  • замедленное прогрессирование ухудшения поля зрения у людей с глаукомой

  • симптомы зрительного утомления

Людям, которые работают за компьютером каждый день, могут пригодиться добавки из черной смородины.

Данные ягоды используются во многих продуктах питания и напитках в Соединенном Королевстве. Люди используют все растение черной смородины, от листьев до семян.

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Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко
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