Ученые назвали ягоду, употребление которой снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Черная смородина крайне благоприятно влияет на состояние артерий и сердечно-сосудистой системы в целом. А всего лишь недельный прием ягоды способен вернуть организму былую молодость.

Как рассказало издание Еxpress, со ссылкой на профессора физиологии Марка Вильемса, который изучает влияние черной смородины на организм человека с 2013 года, здоровое кровообращение является ключом к долголетию при сохранении оптимальной функции жизненно важных органов. А черная смородина отыгрывает в этом процессе – важную роль.

В частности, во время изучения свойств ягоды и ее влияния на человека, исследователь заметил, что прием добавок с экстрактом черной смородины увеличивает основной артериальный кровоток во время сокращения мышц до 45 процентов.

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Эффект, стимулирующий кровоток, был приписан ним антоцианам, которые расширяют артерии, тем самым увеличивая кровообращение в мышцах, тканях и других жизненно важных органах.

"Каким-то образом соединения черной смородины делают кровеносные сосуды более здоровыми и молодыми", – отметил профессор.

По его словам, эти соединения могут действовать как буфер против сердечно-сосудистых заболеваний, способствующих повышению артериального давления.

Он добавил, что черная смородина является хорошим источником калия и линоленовой кислоты, которые обладают научно доказанной пользой для лечения гипертонии и сердечно-сосудистой системы.

Профессор отметил, что удивительным свойством ягоды также является то, что она "включается" только тогда, когда давление повышено. Но если у человека нормальное артериальное давление, черная смородина "не снижает его".

"В исследованиях мы видим, что черная смородина мало влияет на людей с нормальным кровяным давлением", – сказал профессор.

Он же добавил, что лучшая стратегия – не ждать, пока повышенное кровяное давление может развиться, а употреблять ягоду в качестве профилактики, поддерживая здоровую сердечно-сосудистую функцию.

Черная смородина имеет высокую концентрацию:

антоцианов

полифенольных веществ

антиоксидантов

Витамина С

гамма-линоленовой кислоты (GLA)

Люди принимают черную смородину, чтобы помочь своим:

кровотоку

иммунной системе

здоровью глаз

здоровью кишечника

здоровью почек

Черная смородина содержит много витаминов, таких как:

А

В-5

В-6

В-1

E

Наиболее важным является витамин С. Фактически, черная смородина содержит в четыре раза больше витамина С, чем апельсины, и в два раза больше антиоксидантов, чем черника.

Листья черной смородины также обладают рядом свойств, в том числе:

противомикробным

противовоспалительным

противовирусным

антитоксическим

антисептическим

противоопухолевым

Черная смородина оказывает прямое влияние на воспалительную реакцию организма.

Масло семян черной смородины содержит гамма-линоленовую кислоту (GLA), тип жирных кислот омега-6, который, как говорят, помогает облегчить воспаление в организме. Высокое содержание GLA и антоцианов может помочь уменьшить в суставах или мышцах:

боль

болезненность

поврежденность

Известно, что напитки на основе винограда, такие как вино и сок, помогают уменьшить образование зубного налета, но сок черной смородины, а также гранатовый сок намного эффективнее.

Клинические испытания черной смородины показали, что эти ягоды улучшают функцию глаз, в том числе:

способность глаз адаптироваться к темноте

приток крови к глазам

замедленное прогрессирование ухудшения поля зрения у людей с глаукомой

симптомы зрительного утомления

Людям, которые работают за компьютером каждый день, могут пригодиться добавки из черной смородины.

Данные ягоды используются во многих продуктах питания и напитках в Соединенном Королевстве. Люди используют все растение черной смородины, от листьев до семян.

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