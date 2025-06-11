Ученые раскрыли 'лайфхак', который спасает от переедания: эксперименты дали интересный результат

Ученые из Германии сделали интересное открытие, которое может помочь уменьшить аппетит и, как следствие, предотвратить переедание. Речь идет о простом действии - вдыхание запаха пищи перед ее употреблением.

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Исследования показали, что этот способ может вызвать ощущение сытости еще до того, как вы начнете есть. Об этом пишет Daily Mail.

Во время экспериментов на мышах ученые обнаружили группу нервных клеток, которые напрямую соединяют мозг с носом. Когда эти клетки активируются запахом пищи, у грызунов уменьшается аппетит. Но только тогда, когда речь идет именно о пищевых запахах, а не любых других ароматах.

Авторы заявили, что пока неизвестно, может ли тот же процесс обнюхивания для подавления аппетита сработать у людей. Однако они отметили, что в нашем мозге содержится та же группа нервных клеток, ответственных за реакцию, что и у мышей. Это позволяет предположить, что это может работать.

Однако это не станет способом похудеть для тех, кто уже страдает избыточным весом. Во время эксперимента мыши с ожирением на эти запахи уже не реагировали так же. По мнению ученых, лишний вес нарушает обоняние - явление, которое уже ранее фиксировали и у людей.

Ученые считают, что в дикой природе этот механизм помогает мышам быстрее принимать пищу, уменьшая риск быть пойманными хищниками.

Кстати, не только запах может помочь контролировать аппетит. Американские исследователи ранее установили, что ароматы яблока, мяты или груши могут уменьшать желание есть в течение дня. Однако результаты остаются противоречивыми: у людей с избыточным весом запах пищи, наоборот, часто стимулирует аппетит.

Кроме того, употребление белка, клетчатки или жира перед углеводами уменьшает скачки уровня сахара в крови, которые могут провоцировать голод и незапланированные перекусы. Например, если съесть яйца или овощи перед чипсами, вероятность переедания снижается.

При этом отмечается, что лучший способ похудеть - включить в свой распорядок дня регулярные и полезные физические упражнения.

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