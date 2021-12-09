Ученые рассказали, почему шоколад может улучшать настроение, и указали на нюанс

Несколько кубиков плитки темного шоколада действительно могут значительно поднять настроение. Однако для этих целей подойдет не любой шоколад, а лишь тот, которого в составе 85% какао.

Как рассказал Daily mail, со ссылкой на исследование корейских ученных из Департамента пищевых продуктов и питания Колледжа экологии человека Сеульского национального университета опубликованное в Journal of Nutritional Biochemistry, здоровые взрослые, которые съедали в общей сложности 30 граммов 85-процентного темного шоколада в день, оказались более счастливыми по сравнению со здоровыми взрослыми, которые ели шоколад с меньшим содержанием какао или вообще не ели такового. Специалисты уточнили, что тридцать граммов – это примерно треть 100-граммовой плитки.

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Ученые пришли к выводу, что улучшение настроения было связано с микробными изменениями в кишечнике.

Они объяснили, что выбирая шоколад, следует отдать предпочтение шоколадным продуктам с высоким содержанием какао (темным), потому что они содержат меньше сахара, жира и других добавок, таких как красители и пальмовое масло.

"Какао, используемое в производстве шоколада, является мощными антиоксидантом, содержащимися в растениях, которые, как известно, поддерживают иммунную систему и снижают риск таких заболеваний, как рак, деменция, артрит, болезни сердца и инсульт", – сказано в исследовании.

Свои выводы эксперты основывают на наблюдении за 46 участниками "сладкого эксперимента", которые в ходе исследования были разделены на три группы. Одни потребляли 30 г в день 85-процентного какао-шоколада, другие ели 30 г в день 70-процентного какао-шоколада, наконец представители третьей группы вообще не употребляли шоколада каждый день в течение трех недель.

Состояния настроения участников измерялись с помощью шкалы положительных и отрицательных воздействий (PANAS), психологической шкалы, которая указывает на положительные или отрицательные состояния настроения.

Участников попросили оценить свои чувства по шкале от одного (очень незначительно или совсем не) до пяти (чрезвычайно).

Чтобы оценить связь между темным шоколадом, настроением и микробиотой кишечника, были проанализированы фекалии участников.

Исследование показало, что потребление темного шоколада значительно снизило негативное настроение в группе 85% какао, но не в группе 70%.

Образцы фекалий показали, что микробное разнообразие кишечника было значительно выше в группе, получавшей 85% какао, чем в контрольной группе.

"У 85-процентной группы был более высокий уровень Blautia, типа кишечных бактерий, что в значительной степени было связано с положительными изменениями в оценках настроения", – отметили исследователи.

Они указали, что эффект изменения настроения от 85-процентного потребления темного шоколада может быть "обусловлен изменениями в разнообразии и численности кишечных бактерий".

Интересно, что ценность какао бобов была признана в древние времена. Так, согласно данным журнала Смитсоновского института, какао-бобы, из которых делают шоколад, использовались в качестве платы во времена майя и ацтеков. Исследования показывают, что, учитывая ценность этих бобов, их подделывали, лепя их из глины. Также, индейцы считали его лечебным и ели его от разных хворей.

У шоколада есть свой день. 11 июля отмечается Всемирный день шоколада.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предупредили, что шоколад может быть чрезвычайно вредным при употреблении в больших количествах.