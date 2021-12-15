Ученые рассказали, употребление какого продукта на завтрак может снизить риск развития гипертонии

Регулярное употребление на завтрак йогурта является эффективным способом снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто страдает гипертонией. Он уменьшает кровяное давление, что благоприятно влияет на здоровье сердца.

К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии (UniSA) в сотрудничестве с Университетом штата Мэн, пишет Best Life Online. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Science Daily. С помощью анкеты, в которой изучались пищевые привычки и данные о состоянии здоровья 915 человек, они определили, что регулярное употребление даже небольшого количества йогурта может изменить риск развития ССЗ и инфаркта.

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"Молочные продукты, особенно йогурт, могут быть способны снижать кровяное давление, что является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний номер один", – пояснила исследователь из Университета Южной Африки, доктор философии Александра Уэйд.

Как подметили ученые, у тех, кто регулярно, а не изредка, употреблял йогурт, результаты оказались еще лучше: показатели артериального давления были почти на семь пунктов ниже, чем у тех, кто его не ел.

Уэйд объяснила это тем, что молочные продукты "содержат целый ряд микроэлементов, включая кальций, магний и калий, которые участвуют в регуляции кровяного давления".

Для того, чтобы йогурт приносил пользу, ученые рекомендуют употреблять как минимум две порции в неделю.

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