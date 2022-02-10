Ученые развенчали 10 популярных мифов о здоровье

Правильный образ жизни, физическая активность и сбалансированный рацион – залог здоровья и долголетия человека. На самом деле соблюдение этих простых правил достаточно действенно для обеспечения полноценного функционирования организма. Однако в течение жизни мы получаем еще множество "полезных" советов от специалистов разных уровней, которые иногда содержат противоречивую или неподтвержденную информацию.

Даже некоторые врачи могут ошибаться или не следить за последними выводами ученых. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и собрал 10 популярных утверждений о здоровье, которые на самом деле являются мифами.

На сегодняшний день нет никаких подтверждений тому, что, выйдя на улицу с мокрой головой, вы заболеете, если только вы уже не были больны.

Одно из исследований проверило гипотезу о том, что охлаждение тела может способствовать возникновению симптомов простуды (вирусного назофарингита) и опровергло такую информацию, поскольку возможно заболеть только при попадании вируса в ваш организм.

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Еще один эксперимент показал, что у мужчин, проведших несколько часов при температуре +5 градусов по Цельсию, повысилась иммунная активность для борьбы с вирусами. Поэтому вы наоборот имеете больше шансов заразиться в сухом и теплом помещении, где микробы легко оседают на пересушенных слизистых оболочках.

Эта странная привычка может удивлять или даже раздражать близких и друзей, однако сама по себе не приводит к артриту, вызванному разрушением хрящей внутри сустава. Хруст происходит за счет разрыва пузырьков газа соединительной жидкости.

Одним из подтверждений этой информации стал эксперимент врача Дональда Л. Унгера из Калифорнии, который регулярно хрустел пальцами одной руки, однако артрит с возрастом прогрессировал на обеих руках одинаково.

Пользу воды для организма сложно переоценить, однако не следует впадать в крайности. На самом деле, наше тело способно вовремя сигнализировать об обезвоживании. Так что достаточно пить чистую воду тогда, когда вы испытываете жажду. Если ваш рацион правильно сбалансирован, то в течение дня вы потребляете много продуктов, уже содержащих воду, удовлетворяя потребности организма.

Следует заметить, что если вы болеете с высокой температурой или проживаете в жарком климате, ваш организм может потребовать большего количества жидкости.

Некоторые ученые считают, что химические вещества, содержащиеся в дезодорантах, могут всасываться через подмышки и вызывать онкологические заболевания. Однако медицинские исследования не нашли такого подтверждения и не выявили повышенного риска рака молочной железы после использования косметических средств.

Продуктовая индустрия предлагает потребителю все большее количество продуктов с маркировкой "обезжирено", усиливая веру в то, что потребление жиров вредит организму. Однако жир – необходимый макроэлемент для производства энергии, необходимой для полноценного функционирования органов, а также для поддержания тепла и усвоения жирорастворимых витаминов.

Полезные жиры, содержащиеся в орехах или растительных маслах, помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови, а жирные кислоты омега-3 из лосося или форели поддерживают работу сердечной системы.

Не все жиры одинаковы, поэтому будьте внимательны и разборчивы при составлении рациона и избегайте насыщенных или трансжиров, однако обязательно добавьте в меню полезные.

Эта информация основана на том, что яичные желтки содержат вредный холестерин. Однако его количество минимально и не угрожает организму настолько, как совокупность жирных продуктов в рационе. Кроме того, яйца содержат питательные вещества, например омега-3, которые наоборот улучшают работу сердечной системы.

Если вы беременны или восстанавливаетесь после тяжелой болезни и имеете дефицит витаминов, такое предписание врача нужно выполнять, ведь это поможет организму и обогатит его необходимыми веществами.

Однако в постоянном приеме синтетических препаратов нет необходимости, ведь лучший способ поддерживать баланс витаминов и минералов – обогатить свое меню натуральными овощами и фруктами, цельнозерновыми продуктами, орехами и растительными маслами.

На самом деле, как бы мы его ни называли, сахар – есть сахар. Тростниковый или кокосовый, сироп агавы, а также мед и патока так же вредны и учитываются при подсчете калорий, как и обычная сахароза. Ваш организм перерабатывает все эти виды одинаково. Единственное отличие может заключаться в том, что сахар во фруктах содержит клетчатку, витамины, антиоксиданты и минералы, что делает их более питательными, чем перекусы или обычные конфеты.

Это не так. Микроволновые печи подогревают вашу пищу – ни больше, ни меньше. Они производят электромагнитное неионизирующее излучение, недостаточно сильное, чтобы повлиять на изменение структуры клеток и вызвать заболевание.

Кроме того, если ваша техника исправна, даже это излучение остается за стенками печи и не переходит на пищевые продукты.

И солнце, и солярий действуют на вашу кожу отрицательно: подвергают ее воздействию ультрафиолетового излучения, способного не только приводить к преждевременному старению, но и вызвать рак. По свидетельству American Academy of Dermatology загар на солнце и в солярии одинаково вреден.

Как видим, существует множество противоречивой информации, поэтому даже к советам врачей следует относиться с осторожностью и иногда проверять известные медицинские факты, ведь на самом деле только мы одни несем ответственность за качественную и полноценную жизнь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о вреде для организма обычных бытовых вещей. Специалисты подчеркнули, что кондиционеры для белья вызывают раздражение кожи и головные боли, а чистящие средства содержат опасные химические вещества.