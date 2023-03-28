Польза недооценена: названные преимущества потребления зеленого чая

О необходимости правильного и сбалансированного питания сказано уже много. И это действительно важно, ведь именно из пищи мы получаем большее количество витаминов, минералов и питательных веществ. Однако не меньшего внимания заслуживают напитки, которые мы потребляем в течение жизни. Так, польза обычного зеленого чая может быть недооценена. На сегодняшний день известно, что любимый напиток многих может предотвращать возрастные изменения и предупреждать развитие заболеваний.

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Современная медицинская наука постоянно находится в поисках новых терапевтических решений и анализирует связь образа жизни и продуктов питания с риском развития заболеваний. О последних выводах по поводу пользы зеленого чая рассказал в своем интервью изданию Medical News профессор Майкл Ристоу.

Будучи поклонником зеленого чая, профессор Ристоу с группой ученых решил проверить влияние напитка на здоровье и продление жизни.

В ходе исследования было установлено, что регулярное потребление зеленого чая может иметь многочисленные преимущества, например, снижать систолическое артериальное давление и уровень глюкозы в крови, а также способствовать уменьшению веса у людей с диабетом II типа и женщин с ожирением.

Кроме того, ученые установили, что полифенолы зеленого чая не обладают антиоксидантным эффектом, однако они улучшают защитные силы организма. Ранее исследовательская группа профессора Ристоу уже доказывала положительное влияние на иммунитет физической активности и уменьшения потребленных калорий путем усиления окислительного стресса в организме. Сегодня ученые утверждают, что зеленый чай оказывает подобный эффект.

Для достижения терапевтического эффекта и предотвращения возможного ущерба организму ученый советует потреблять зеленый чай в умеренном количестве и избегать экстрактов и концентратов.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о чрезвычайном свойстве привычного напитка. Недавние исследования доказывают, что зеленый чай может снижать риск инсульта на 62%.