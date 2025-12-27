Удаленная работа: 7 привычек, которые тихо разрушают ваше здоровье

Удаленная работа стала для многих нормой, но не всегда речь идет только о комфорте и удобстве. Преимущества работы из дома часто сопровождаются скрытыми рисками для здоровья, которые заметны не сразу.

Малоподвижность, поздние приемы пищи и стресс могут негативно влиять на вес и самочувствие. Издание eatthis.com рассказывает о семи самых вредных привычках работы из дома и способах, как их избежать.

Когда границы между рабочей и личной жизнью стираются, мы часто работаем дольше, чем раньше. Это не может не сказаться на здоровье. Исследование, опубликованное в журнале Preventive Medicine, показало: люди, которые работают более 40 часов в неделю, чаще набирают лишний вес, чем те, кто имеет более короткий рабочий график. Однако переутомление – не единственная проблема. Вместе с работой из дома появляется ряд бытовых привычек, которые постепенно вредят организму. Ниже приведены 7 самых опасных из них – отказаться от которых стоит как можно скорее.

Вы работаете до позднего вечера

Во время дистанционной работы сложно четко отделить рабочее время от личного, особенно если дома находятся другие члены семьи. Попробуйте установить фиксированное время завершения работы – так же, как это было в офисе. Это поможет оставить вечера для семьи и своевременного ужина.

Поздняя работа часто означает и поздний прием пищи, что может способствовать набору веса. Исследование в журнале Nutrients показало: те, кто ест ближе всего ко сну, обычно потребляют больше калорий в течение дня. Если позволяет график, попробуйте заканчивать работу раньше. Вы сможете быть продуктивнее без ущерба для фигуры, особенно если практикуете периодическое голодание, например схему 16:8, когда еда употребляется в течение восьмичасового окна.

Вы больше не пользуетесь общественным транспортом

Мы редко задумываемся, насколько ежедневная дорога на работу влияет на здоровье. Согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal, люди, которые добираются на работу общественным транспортом, в среднем весят на 2,5 кг меньше, чем те, кто ездит на автомобиле. Причина проста – даже короткие прогулки до остановки или станции добавляют движения.

Работая из дома, вы часто ограничиваетесь несколькими шагами от спальни до рабочего места. В результате ежедневная активность сводится почти на нет.

Вы постоянно сидите

За сутки мы проводим лишь около семи часов в движении, а сидячая работа заставляет нас сжигать примерно на 100 калорий в день меньше, чем полвека назад. Даже этого достаточно, чтобы за год набрать около 4,5 кг лишнего веса.

Вставайте каждый час и двигайтесь хотя бы две минуты. Исследование, опубликованное в Clinical Journal of the American Society of Nephrology, доказывает, что такая простая привычка может частично нейтрализовать вред от длительного сидения.

Вы работаете с закрытыми шторами

Если в вашем домашнем офисе есть окно, стоит максимально использовать его потенциал. Работники, чьи рабочие места расположены возле окон, получают на 173% больше естественного света в течение дня и спят в среднем на 46 минут дольше за ночь.

Если работать у окна нет возможности, старайтесь выходить на солнце утром. Исследования показывают: пребывание на солнечном свете с 8:00 до 12:00 связано с активным сжиганием жира и более низким индексом массы тела – независимо от уровня физической активности, питания или возраста.

Вы перекусываете в течение всего дня

Это явление часто называют принципом "вижу еду – ем". Когда кухня рядом, а продукты постоянно на виду, удержаться сложнее, чем в офисе. Хотя перекусы могут быть полезной частью рациона, их избыток легко приводит к перееданию.

Исследования показывают: если добавлять перекусы или есть чаще, не сокращая калорийность основных приемов пищи, это создает избыток калорий и способствует набору веса.

Вы пьете кофе почти непрерывно

Когда кофеварка стоит в нескольких шагах, а не в квартале от вас, потребление кофеина растет почти незаметно. В то же время чрезмерное количество кофе может вредить здоровью.

Исследования показывают: употребление 500-600 мг кофеина в день (примерно 4-7 чашек кофе) и более может быть опасным. Более четырех чашек в день способны вызвать "кофеинизм" – состояние, сопровождающееся тревожностью, раздражительностью, бессонницей, головной болью и сердечно-сосудистыми симптомами. Если около 15:00 появляется спад энергии, лучше выйти на прогулку или сделать короткую тренировку с собственным весом.

Вы постоянно испытываете рабочий стресс

Согласно исследованию в American Journal of Epidemiology, люди с высоким уровнем стресса на работе на 26% чаще остаются физически неактивными в свободное время, чем те, чья работа менее напряжённая.

Если нагрузка кажется чрезмерной, стоит обсудить это с руководителем и попытаться найти более сбалансированный формат работы. Если изменить объем задач невозможно, ищите альтернативные способы снижения стресса: медитацию, йогу, спорт, чтение или даже "мини-отпуск", когда один выходной вы полностью посвящаете отдыху и отключаетесь от рабочих дел.

