Здоровье под угрозой: как чрезмерное сидение вредит вашему телу

Долгие часы перед компьютером, домашние офисы без удобных кресел и минимум движения стали новой реальностью современного мира. Врачи предупреждают об опасных последствиях малоподвижного образа жизни.

Привычка длительного сидения может вызвать боль, проблемы с кровообращением и даже депрессию, если не изменить способ сидения и уровень активности. О том, какие последствия несет такой образ жизни для здоровья, пишет eatthis.com.

Речь идёт о привычке сидеть, согнувшись перед экраном, с опущенными плечами на стульях, которые не предназначены для работы. "Такая поза создает чрезмерное давление на позвоночник, что может вызвать повреждение нервов, напряжение мышц и слабость в пояснице", – объясняет ортопед, доктор медицинских наук Гболахан Окубадеджо.

По его словам, неправильная осанка во время длительного сидения приводит также к скованности и боли в бедрах. "Сгорбленная спина вызывает ухудшение кровообращения, что влияет на подачу кислорода в организм и может вызвать образование тромбов и повышенное давление", – добавляет эксперт.

К долгосрочным последствиям такой позы он относит артрит, проблемы с кровообращением, головные боли, усталость, синдром височно-нижнечелюстного сустава и даже легкую депрессию.

Специалисты отмечают, что компенсировать последствия сидячего образа жизни только интенсивными тренировками в выходные – невозможно. "Многие сидят целую неделю, а потом пытаются стать активными в спортзале. Но важен не отдельный день активности, а совокупность движения в течение всей недели", – говорит профессор медицины Мичигана Илеана Пинья.

Избыточное сидение приводит не только к боли в мышцах и набору веса, но и к нарушению сна, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и снижению концентрации.

Чтобы избежать негативных последствий, эксперты из Йельского медицинского университета советуют правильно организовать рабочее место. Монитор должен быть на уровне глаз, чтобы не приходилось наклонять голову вниз, а ноги – стоять ровно на полу. Руки и ноги следует располагать под углом 90 градусов. Если нет офисного кресла с поддержкой поясницы, можно просто свернуть полотенце и подложить под спину для удобства.

Вместо кресла – мяч для йоги

Если есть возможность работать за столом стоя – замечательно. Если нет, замените обычный стул на фитбол. По словам диетолога со спортивным опытом Джилл Кегель, сидение на мяче для упражнений помогает сжигать до 45 ккал в день.

Выполняйте приседания

Это одно из самых эффективных упражнений, которое можно выполнять где угодно без оборудования. Приседания активизируют самые большие мышечные группы тела, помогая подтянуть бедра и ягодицы.

"Следите, чтобы стопы были на ширине плеч, а колени не выходили за пальцы ног, чтобы избежать травм", – советуют основательницы фитнес-платформы Карена Дон и Катрина Скотт.

Поднимайтесь по лестнице

"Короткие активные интервалы в течение дня помогают разогнать метаболизм и сжечь больше жира", – объясняет физиотерапевт Алисия Филли. Она советует пользоваться лестницей вместо лифта – дома, на работе или даже в торговом центре. Если подниматься несколько раз в день, сердечный ритм ускоряется, а количество сожженных калорий заметно возрастает.

Ходите хотя бы 20 минут в день

Быстрая прогулка продолжительностью 20 минут – это примерно 1,6 км или 2000-3000 шагов. Такая активность сжигает около 50 ккал (110 калорий). Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, доказывает, что ежедневная 20-минутная быстрая прогулка может снизить риск преждевременной смерти на 30%.

А ученые из Университета Джорджии выяснили, что трижды в неделю по 20 минут активной ходьбы в течение шести недель повышают уровень энергии на 20% и уменьшают усталость.

Регулярное движение, правильная поза и даже небольшие физические паузы между работой – это не просто привычка, а необходимость. Наш организм создан для движения, и он напоминает об этом каждому, кто слишком долго остается на стуле.

