Сидячий образ жизни: тихая угроза для вашего здоровья

Современный ритм жизни часто заставляет нас проводить большую часть времени в сидячем положении – за рабочим столом, перед компьютером или телевизором. Такая привычка кажется безобидной, но она постепенно влияет на наше тело и психику.

От набора веса и проблем со сном до серьезных рисков для сердца и обмена веществ – последствия малоподвижности могут быть значительными. Понимание этих опасностей поможет вовремя изменить ежедневные привычки и позаботиться о собственном здоровье, пишет eatthis.com.

Вы можете постепенно набрать вес

Если тело длительное время остается без движения, оно тратит значительно меньше калорий. А когда их потребление превышает расходы – результатом становится постепенное увеличение массы тела. Особенно это заметно у людей, которые не следят за рационом и мало двигаются в течение дня.

Боль в спине и плечах

Длительное сидение, особенно в неправильной позе, провоцирует дискомфорт в позвоночнике и плечевом поясе. Постоянное наклонение над компьютером или сутулость становятся причиной неприятных ощущений, которые со временем только усиливаются.

Ухудшение психоэмоционального состояния

Кажется привлекательным провести день на диване за просмотром сериалов, однако такой отдых в больших дозах способен ухудшить настроение. Ученые отмечают: "Малоподвижный образ жизни тесно связан с ухудшением психического здоровья". Поэтому отказ от ежедневного "залипания" перед телевизором может стать шагом к лучшему самочувствию.

Проблемы со сном

Для части людей длительное сидение днем заканчивается бессонницей ночью. На качество отдыха влияют и другие факторы: стресс, чрезмерное пользование гаджетами или алкоголь. Но малоподвижность тоже играет свою негативную роль.

Повышенный риск болезней сердца

Регулярная физическая активность тренирует сердечную мышцу и поддерживает ее в тонусе. Если же заменить движение ежедневным сидением, сердце постепенно ослабевает – так же, как слабеют мышцы без нагрузки.

Исследование, опубликованное в журнале Diabetologica, показало: люди, которые проводят больше всего времени сидя, имеют на 147% выше риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 90% выше риск смертности от них по сравнению с теми, кто двигается больше.

Влияние на репродуктивное здоровье

Длительное сидение способно сказаться и на фертильности. Особенно у мужчин – сидячая работа вдвое повышает вероятность повреждения ДНК сперматозоидов.

Развитие геморроя

Долгое пребывание в сидячем положении создает давление на область прямой кишки, что может стать причиной боли и даже развития геморроя. Хотя некоторые исследования не находят прямой связи между малоподвижностью и этой проблемой, риск все же существует, и многим людям он становится достаточным аргументом, чтобы делать перерывы на движение.

Опасность диабета

Люди, которые большую часть дня проводят сидя, имеют повышенный риск развития диабета 2 типа. Научные данные свидетельствуют: такой образ жизни повышает относительный риск заболевания на 112% по сравнению с активными людьми.

Беременность и гестационный диабет

В ходе одного из исследований выяснилось: беременные женщины, которые сидели дома более двух часов в день, имели значительно более высокий риск развития гестационного диабета. При этом подвижность помогает не только контролировать вес, но и лучше справляться с эмоциональными перепадами во время беременности.

Связь с риском смерти от рака

Данные, опубликованные в Журнале Американской медицинской ассоциации, свидетельствуют: даже замена получаса сидения на активность снижает вероятность смерти от онкологии. В буквальном смысле – меньше сидеть и больше двигаться может стать вопросом жизни.

