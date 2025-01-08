Удивительные факторы, влияющие на старение: чего следует избегать для долголетия

Наша повседневная жизнь полна привычек, которые могут как помочь, так и навредить здоровью. От питания и физических упражнений до психологического состояния и социальных связей все эти факторы влияют на наше долголетие.

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Важно не только заботиться о здоровье, но и внимательно относиться к мелочам. Издание eatthis.com опубликовало привычки, которые могут ускорить старение организма.

Прогуливаетесь медленно

Ходьба безусловно полезна здоровью, но знали ли вы, что быстрый темп может реально помочь вам жить дольше? Исследование Сиднейского университета показало, что скорая ходьба снижает риск преждевременной смерти.

"Быстрый темп обычно составляет от 5 до 7 км в час, хотя это зависит от уровня физической подготовки. Ключевой показатель – это когда вы чувствуете себя немного задыхающимися или начинаете потеть", – рассказывает профессор Эммануэль Стаматакис.

Перегружаете себя стремлением к успеху

"Стрессовые факторы заставляют часы старения идти быстрее, что повышает риск возрастных болезней", – объясняет Джордан Андерсон из университета Дьюка.

Не бойтесь стремиться к успеху, но важно найти баланс и снизить уровень стресса.

Время, проведенное перед телевизором, сокращает жизнь

Все знают, что провести день перед телевизором – это не самый лучший выбор для здоровья. Однако одно исследование показало, что каждый час просмотра телевизора может сократить вашу жизнь на 22 минуты, если вам больше 25 лет.

Грызение ногтей

Эта привычка может послужить причиной серьезных проблем для здоровья. Когда вы грызете ногти, вы заносите бактерии в организм, что может привести к инфекциям и даже сепсису.

"Это может вызвать серьезные инфекции, от которых будет трудно избавиться", – отмечает доктор медицины Адам Фридман.

Игнорируете важность социальных связей

Оставаться на связи с другими людьми важно для психического здоровья. Исследование показало, что пожилые люди, поддерживавшие крепкие социальные связи, имели на 50% больший шанс пережить период наблюдения.

"Общение с друзьями и семьей влияет на продолжительность жизни даже больше, чем борьба с ожирением", – заявляют авторы исследования.

Чрезмерная тренировка также опасна

Физические упражнения – это отлично, но чрезмерная активность может повредить вашему здоровью. Чрезмерная нагрузка может вызвать серьезные проблемы, в частности, нарушение иммунной системы, дисфункции репродуктивной системы и даже остеопороз.

"Интенсивные тренировки без достаточного восстановления могут нанести больше вреда, чем пользы", – отмечают исследователи.

Оставайтесь здоровыми, добавляйте полезные привычки в свою жизнь и не забывайте о важности баланса между активностью и отдыхом.

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