Удивительные кардио-привычки, которые помогают избавиться от висцерального жира

Начать борьбу с лишним жиром никогда не поздно, и эффективнее всего это делать комплексно. Висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, особенно опасен для здоровья и требует целенаправленного подхода.

Регулярные кардио-тренировки в сочетании со здоровым питанием помогают его уменьшить быстрее и безопаснее. Издание eatthis.com опубликовало простые, но действенные кардио-привычки, которые помогут поддерживать форму и улучшать самочувствие.

"В нашем теле есть два типа жира: подкожный и висцеральный. Сегодня мы сосредоточимся на последнем. К счастью, избавиться от висцерального жира проще, чем от подкожного – достаточно включить несколько проверенных кардио-занятий в свой ежедневный фитнес-режим", – отмечает тренер Тим Лю.

Завершайте тренировки кардио

Если ваш график включает силовые тренировки, но нет времени на отдельные кардио-занятия, попробуйте завершать ими основную тренировку. Достаточно 10-15 минут умеренной нагрузки на любимом кардиотренажере: ходьба на наклонной беговой дорожке, езда на велосипеде или подъем по лестнице. Даже быстрая прогулка после силовой тренировки может быть эффективной.

Кардио легко добавить в повседневную жизнь. Например, пользуйтесь лестницей вместо лифта или паркуйтесь подальше от входа. Каждый дополнительный шаг помогает оставаться активным каждый день, а не только в спортзале.

Интервальные тренировки для сжигания висцерального жира

Висцеральный жир особенно хорошо реагирует на интервальные тренировки, поэтому стоит включать их в свой кардио-режим хотя бы один-два раза в неделю. Вот несколько примеров интервальных тренировок на кардиотренажерах:

Спринт 15-20 секунд, затем 20-40 секунд отдыха, повторить 10 раз

Интенсивный бег 20 секунд, медленное восстановление 2 минуты, повторить 8 раз

Спринт 30 секунд, отдых 2 минуты, повторять 5-8 раз

Легкое кардио как отдых между подходами

Если вы предпочитаете круговые тренировки, попробуйте выполнять кардио низкой интенсивности во время периодов отдыха между силовыми упражнениями. Это позволяет поддерживать частоту сердечных сокращений, сжигать дополнительные калории и получить больше аэробной нагрузки.

Например, можно выполнять прыжки через скакалку, легкую езду на велосипеде или быструю ходьбу в течение 45-60 секунд. Такой подход помогает тренировать сердечно-сосудистую систему без перегрузки организма.

