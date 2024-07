Удивительные вещи, существенно влияющие на жизнь: что стоит изменить в себе уже сейчас

Жизнь состоит из многих аспектов, как положительно, так и негативно влияющих на нашу жизнь и ее продолжительность. Конечно, вы можете бросить курить, перестать есть мясо или приобрести несколько тренажеров, однако важную роль в качестве жизни играют ежедневные привычки.

Гарвардская школа общественного здравоохранения Т. Чан выделила пять основных привычек, влияющих на продолжительность жизни и включающих здоровое питание, регулярные физические упражнения, отказ от курения, ограничение алкоголя и поддержание здорового веса. Однако в Eat This Not That обнародовали неочевидные ежедневные привычки, о важности которых вы могли не догадываться.

Чистка зубов нитью

Ежедневное использование зубной нити может казаться рутинной привычкой, не влияющей ни на что, кроме состояния зубов и десен. Однако следует учитывать, что проблемы с деснами связывают с опасными для жизни состояниями, такими как болезни сердца, диабет и почечная недостаточность. Кроме того, исследование, опубликованное в Journal of Aging Research, выявило, что отсутствие привычки использовать зубную нить повышает риск смертности на 30% по сравнению с ее ежедневным использованием.

Отцовство

А знали ли вы, что время без сна, которое вы тратили на уход за своими маленькими детьми, компенсируется вам в виде нескольких лет жизни? Исследования показывают, что до 60 лет родители живут на два года дольше бездетных паров. Также, в пожилом возрасте, они могут рассчитывать на поддержку и заботу своих детей.

Активная умственная деятельность

Активная умственная деятельность и любознательность способствует долголетию, однако чрезмерная нейронная активность может сократить продолжительность жизни. Вместе с тем, исследование, опубликованное в Nature, выяснило, что чрезмерная нейронная активность может сокращать продолжительность жизни. Ученые также обнаружили, что подавление этой активности может снизить этот негативный эффект.

Чтение

Хотя сегодня чтение перестало быть слишком популярным хобби, поклонников такого досуга достаточно много. Согласно исследованию Йельского университета стало известно, что регулярное чтение книг может снизить риск смертности на 20% за 12 лет. Это весомый аргумент в пользу такого увлечения.

Проживание в городе

Большие города имеют много интересных мест для развлечений, отдыха и саморазвития. Однако последние исследования показывают, что жизнь в шумных городских районах может сокращать продолжительность жизни и повышать риск серьезных заболеваний. Именно поэтому городским жителям стоит хотя бы иногда посещать сельскую местность во избежание влияния смога и шумового загрязнения.

