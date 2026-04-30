'Угасал на глазах': во Львове 11-летнего мальчика спасли благодаря почке от 13-летнего посмертного донора . Фото

Во Львове врачи провели успешную трансплантацию почки 11-летнему мальчику, который долгое время находился в критическом состоянии из-за почечной недостаточности. Донором стал 13-летний подросток, погибший в результате несчастного случая.

Видео дня

Зато согласие его родителей на посмертное донорство спасло жизнь сразу нескольких детей. О случае сообщает детская больница Святого Николая.

Проблемы со здоровьем у львовянина Юрчика начались еще в четырехлетнем возрасте после перенесенной ангины, которая вызвала серьезное поражение почек. Со временем у ребенка развился нефротический синдром, который требовал постоянного лечения, однако болезнь прогрессировала.

В девять лет почки мальчика фактически перестали функционировать, что привело к критическому состоянию. Организм не выводил жидкость, появились сильные отеки, а уровень креатинина достиг опасных показателей. Единственной поддержкой жизни стал регулярный гемодиализ, который ребенок проходил через день в течение нескольких часов.

Длительное лечение существенно истощило организм... У мальчика остановился рост, ухудшилось состояние костей, а повышенное давление создавало дополнительную нагрузку на сердце. Состояние ребенка постепенно ухудшалось.

Спасительным шансом стало известие о наличии донора. Им оказался 13-летний подросток, который получил травмы, несовместимые с жизнью. В самый сложный момент его родители дали согласие на посмертное донорство, что позволило спасти четверых детей.

Операцию по трансплантации почки провели совместно специалисты Центра трансплантологии и Детской больницы Святого Николая. Уже на следующий день после вмешательства мальчик почувствовал первые положительные изменения – в частности, впервые за долгое время смог пить воду без ограничений.

Эта история повлияла и на решение матери Юрчика, она также подписала согласие на посмертное донорство, считая, что таким образом можно спасти другие жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!