Угрожала ампутация: в 'Феофании' спасли ногу военному, выполнив уникальную операцию. Фото

В клинической больнице "Феофания" медики впервые провели уникальную микрохирургическую операцию по трансплантации кожи и мышц. Это вмешательство позволило сохранить ногу раненому военному, которому угрожала ампутация.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Сложную трансплантацию кожно-мышечного лоскута latissimus dorsi flap провел реконструктивный хирург Михаил Сауляк вместе с командой хирургов-травматологов.

В Минздраве отметили, что это одна из самых сложных микрохирургических операций, которую могут выполнить только единицы специалистов в Украине.

Защитник Украины, которому помогли медики, получил тяжелую минно-взрывную травму, повредившую значительную часть мягких тканей и костей голени. Поражение было очень масштабным (дефект тканей 14х30 см), во время эвакуации воину неоднократно предлагали ампутацию, но мужчина категорически отказывался. В конце концов он оказался в "Феофании", где решили бороться за сохранение конечности.

Операция по трансплантации длилась 13 часов. Самым сложным этапом стало выполнение микрососудистого анастомоза – соединение сосудов диаметром 1-3 миллиметра, что обеспечивает кровоснабжение трансплантированного лоскута. Любая неточность могла привести к неудаче, однако вмешательство прошло успешно.

После этого военный в течение месяца находился под пристальным наблюдением врачей во избежание возможных осложнений. Сейчас его голень уже полностью зажила, конечность удалось сохранить. Впереди защитника ждет следующий этап лечения для восстановления большеберцовой кости.

"Эта операция открывает новые возможности для сохранения конечностей и восстановления функциональности раненых военных и гражданских, ранее обреченных на ампутацию. Украинские хирурги продолжают развивать реконструктивную медицину, чтобы помочь как можно большему количеству пациентов вернуться к активной жизни", – подчеркнули в Минздраве.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове медики провели уникальное вмешательство по удалению опухоли головного мозга, во время которого пациент был в сознании. Операция продлилась три часа и прошла успешно.

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