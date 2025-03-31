Сегодняшнее состояние украинской медицины уже не вызывает удивления - лишь горькое понимание того, что мы стали свидетелями ее планомерного демонтажа. Это не стечение обстоятельств и не побочный эффект реформ. Это целенаправленная политика, последствия которой мы уже ощущаем на себе.

Видео дня

Бюрократическая ловушка: как НСЗУ стала тормозом

Национальная служба здоровья Украины, которая должна была стать "мотором" медицинской реформы, превратилась в очередной бюрократический барьер. Вместо справедливого распределения средств мы видим непрозрачную систему финансирования, понижающие коэффициенты, задержки в выплатах за уже предоставленные услуги.

Например, введение коэффициента 0.6 для финансирования онкологических учреждений фактически делает невозможным закупку современного оборудования, которое спасает жизнь.

Факт: Порт-катетеры, рекомендованные для длительной химиотерапии (согласно протоколам NCCN, ASCO), значительно снижают риск осложнений и улучшают качество жизни пациентов. Их отсутствие – это не мелочь, а прямое ухудшение прогнозов для больных.

Возвращение в прошлое: деградация лечения

Сокращение тарифов делает невозможным использование шовных аппаратов, лапароскопического инструментария и другого современного оснащения. Это - не просто неудобства. Это возвращение к ручному сшиванию тканей, большей длительности операций, более высокой вероятности осложнений.

Научные данные Согласно исследованиям в JAMA Surgery, использование автоматических шовных аппаратов снижает количество послеоперационных осложнений на 23% по сравнению с ручной техникой. Отказ от них – прямой удар по безопасности пациента.

Не реформа, а демонтаж

Это не "временные трудности", как нам говорят с экранов. Это последовательная стратегия сворачивания государственной медицины. Министр здравоохранения прямо заявляет: все, что не входит в список гарантированных услуг, должно оплачиваться пациентом. То есть все больше услуг станет платным. Без расширения пакета гарантий, только его урезание.

И это на фоне сокращения международной помощи. USAID, ранее бывший одним из основных доноров развития медицинских институций в Украине, сокращает поддержку. После смены политического курса в США почти остановилось выделение средств на внешние программы и медицинская отрасль Украины оказалась без внешней "подушки безопасности".

Истощение системы: врачи идут

Низкие зарплаты, постоянные задержки, отсутствие ресурсов и обесценивание труда ведут к массовому оттоку медиков за границу. Уже сейчас в некоторых регионах не хватает анестезиологов, онкологов, узкопрофильных хирургов.

Статистика: По данным Минздрава, в 2023 году более 7 тысяч украинских врачей уехали на постоянное место работы в ЕС. Это не просто цифра — это потеря человеческого потенциала, которого не будет кем заменить в ближайшее время.

Открытый рынок: приватизация под прикрытием

Законопроект №6013 создает условия для передачи медучреждений в частные руки. Больницы доводят до банкротства, после чего они либо закрываются, либо "спасаются" инвестором. Но инвестор не зайдет в депрессивные районы, где медицина убыточна по определению. Результат – отсутствие больниц в селах и райцентрах.

Доказательство: В 2024 году было зафиксировано более 120 случаев закрытия или перепрофилирования районных больниц, согласно аналитике Счетной палаты.

Итог: ползучий коллапс

Это не "сложности реформирования", а срежиссированный демонтаж государственной системы здравоохранения. Государство фактически устраняется от ответственности. Медицину превращают в коммерческий рынок, где выживает не тот, у кого есть болезнь, а тот, у кого есть деньги. Это не только социальная несправедливость, но и стратегическая угроза: без доступа к качественной медицине страна теряет не только здоровье нации, но и способность противостоять кризисам.

Медицинская система - это один из краеугольных камней национальной безопасности.