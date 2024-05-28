Улучшаем результаты тренировок: что пить перед занятиями спортом

При тренировках очень важно поддерживать надлежащий уровень водного баланса. Хотя вода – это очевидно, есть и другие напитки, которые могут еще больше повысить эффективность тренировок. Независимо от того, задействуют ли они ваши мышцы, балансируют ли электролиты, дают ли заряд энергии, включение этих напитков, о которых рассказал Eatthis, в вашу рутину перед тренировкой может максимизировать потерю жира и общую производительность.

Чтобы узнать об идеальных напитках перед тренировкой, мы обратились к Джиму Вайту, доктору медицины, ACSM, диетологу, персональному тренеру и владельцу студии фитнеса и питанию Jim White Fitness & Nutrition Studios. Вот что он рекомендует взять с собой в спортивную сумку, чтобы обеспечить продуктивную тренировку:

Сывороточный протеин

Сывороточный протеин, являющийся одним из белков, содержащихся в молоке, полезен как до, так и после тренировки. Он поставляет незаменимые аминокислоты к вашим мышцам, способствуя их восстановлению и росту. Для достижения оптимальных результатов Джим советует употреблять 20-25 г сывороточного протеина за час до тренировки.

Виноградный сок

Если вам нужен заряд энергии, прежде чем отправиться в спортзал, выпейте немного виноградного сока. Изготовленный из сорта Конкорд, этот здоровый напиток содержит природный сахар и полифенольные антиоксиданты, которые придают силы во время тренировки. Исследование, проведенное среди бегунов-любителей, показало, что употреблявшие виноградный сок дольше не ощущали усталость.

Свекольный сок

Для длительных тренировок Джим настоятельно рекомендует употреблять свекольный сок. Доказано, что он улучшает кардио респираторные показатели, особенно на анаэробном этапе. Это можно объяснить высоким содержанием нитратов в свекле, которые при потреблении превращаются в оксид азота, что оказывает положительное влияние на кровяное давление и кровоснабжение мозга.

Кофе

Джим одобряет употребление кофе перед тренировкой, поскольку он повышает уровень кофеина в организме. Научные данные свидетельствуют о том, что его употребление перед занятиями спортом может улучшить результаты. Хотя он не может напрямую улучшить максимальное потребление кислорода, но он позволяет тренироваться гораздо дольше.

Кокосовая вода

Поскольку кокосовая вода продолжает оставаться в тренде, она оказывается идеальным спутником во время тренировок. Она не только увлажняет, но помогает поддерживать электролитный баланс во время интенсивных тренировок. Перед занятием на велотренажере или любой другой интенсивной тренировкой выпейте кокосовой воды, чтобы поддержать организм в тонусе.

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