Улучшает настроение и снижает риск инсульта: главные причины полюбить кофе

Для многих людей кофе является скорым решением для утреннего пробуждения. Помимо ускорения вашей энергии этот напиток обеспечивает много преимуществ для здоровья, о которых вы можете не знать.

OBOZ.UA исследовал главные причины все-таки полюбить кофе.

Повышает уровень энергии и улучшает настроение

Когда вы пьете кофе, кофеин всасывается в вашу кровь, а затем двигается в ваш мозг.

Он дополнительно блокирует тормозной нейромедиатор аденозина, что усиливает стимулирующий эффект. Это улучшает ваш уровень энергии и настроение.

Кофеин является очень популярным психоактивным веществом, потребляемым во всем мире для повышения уровня энергии.

Многие люди также пьют кофе перед тренировкой для лучшего эффекта.

Сахарный диабет

Употребление кофе может снизить риск диабета 2 типа

Хорошая новость для людей с диабетом состоит в том, что черный кофе, кажется, не повышает уровень сахара в крови напрямую.

На самом деле, согласно исследованиям, кофе может снизить риск диабета 2 типа. Если вы любитель кофе, вы можете снизить этот риск на 23-50%.

Особенно это касается женщин младшего и среднего возраста.

Кофе может снизить риск инсульта

Несмотря на то, что кофе может повышать АД на небольшой промежуток времени, исследования показали, что люди, употребляющие этот напиток, сокращают вероятность сердечного инсульта на 20% и сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.

Эксперты говорят, что кофе может помочь вам жить дольше, поскольку он также снижает вероятность преждевременной смерти и рака.

Какие еще преимущества кофе?

Во всем мире были проведены многочисленные исследования, которые показали доказательства того, что кофеин может снизить риск других серьезных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

Это также поможет вам бороться с тревогой и депрессией. Кофеин содержит витамины B2, B5 и B3, которые действительно необходимы вашему организму.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как кофе, выпитый утром, влияет на ночной сон.

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