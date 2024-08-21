Улучшает работу мозга и предотвращает депрессию: какие преимущества употребления рыбы

От лосося и сардин до атлантической сельди и скумбрии – рыба является отличным источником пользы для здоровья. Она богата белками, витаминами и минералами, а также содержит полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для нашего организма.

Более того, рыба – это низкокалорийный продукт без углеводов, что делает его отличным выбором для сбалансированного питания. Издание eatthis.com опубликовало пять положительных эффектов от употребления рыбы.

"Рыба – это настоящий суперфуд. Она обладает невероятными преимуществами для здоровья", – отмечает диетолог Доун Джексон Блатнер.

Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

По результатам анализа четырех международных исследований, в которых приняли участие более 191 000 взрослых, потребление двух порций (175 г) жирной рыбы еженедельно снижает риск сердечных приступов и инсультов у тех, кто уже имеет сердечно-сосудистые болезни. Согласно публикации в журнале JAMA Internal Medicine, вероятность повторного сердечного приступа или смерти уменьшается на 17% благодаря омега-3 жирным кислотам, содержащимся в жирной рыбе.

Американская кардиологическая ассоциация также рекомендует две порции рыбы в неделю, причем лосось, сардины и тунец являются лучшими вариантами из-за высокого содержания омега-3.

Улучшает работу мозга

Омега-3, содержащиеся в рыбе, могут улучшить работу мозга. Исследование, проведенное Медицинским центром Ирвинга Колумбийского университета, выявило, что пожилые женщины, имевшие высокий уровень омега-3 в организме, демонстрировали лучшие показатели здоровья мозга. Регулярное потребление рыбы способствует противодействию воспалительным процессам, связанным со старением мозга.

"Рыба не только помогает укрепить мозг, но и улучшает познавательные способности", – отмечает Блатнер.

Уменьшает риск депрессии

Опять же, ваше настроение может зависеть от того, что вы едите. Исследование, проведенное в Австралии, показало, что люди, чаще потребляющие морепродукты, реже страдают депрессией. Жители одного острова, где не было фастфуда, демонстрировали лучшие психические показатели благодаря высокому уровню омега-3 в крови.

"Все больше исследований свидетельствует о том, что низкий уровень омега-3 может быть связан с депрессией", – отмечает диетолог Кэтрин Брукинг.

Улучшает сон

Потребление рыбы, особенно лосося, может оказывать положительное влияние на сон. Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Sleep Medicine, показало, что мужчины, регулярно потреблявшие рыбу, имели лучшее качество сна и продуктивность в течение дня. Этот эффект может быть связан с витамином D, содержащимся в рыбе.

"Омега-3 жирные кислоты могут влиять на выработку мелатонина, что способствует лучшему сну", – добавляет диетолог.

Уменьшает воспаление в суставах

Исследование, опубликованное в Arthritis Care & Research, показало, что регулярное потребление рыбы снижает воспалительные процессы в суставах у людей с ревматоидным артритом. Пациенты, которые ели рыбу дважды в неделю, имели меньше симптомов заболевания.

Включив рыбу в свой рацион, вы можете не только улучшить здоровье сердца, мозга и суставов, но и снизить риск депрессии и улучшить сон.

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