Улучшает работу сердца и укрепляет иммунитет: чем полезна скорая ходьба

Ключ к достижению отличных результатов от этой формы упражнений – поддерживать темп, позволяющий тренировать сердце и легкие, но не настолько, чтобы быстро выбиться из сил.

Ходьба поднимает настроение и защищает от стрессов и тревоги. Мы расскажем вам, чем быстрая ходьба полезна вашему здоровью.

Быстрая ходьба полезна для сердца

Быстрая ходьба полезна для сердца, поскольку она помогает улучшить состояние артерий и предотвращает сердечные заболевания. Исследования показывают, что ходьба не менее 40 минут несколько раз в неделю снижает риск сердечной недостаточности почти на 25% среди женщин в постменопаузе.

Другое исследование, проведенное в Университете Феррары, показывает, что сердечно-сосудистые пациенты, регулярно ходящие, реже попадают в больницу.

Может улучшить ваш иммунитет

Регулярная быстрая ходьба помогает нам оставаться активными, тем самым предотвращая многие заболевания. Ежедневная ходьба улучшает иммунную систему, производя Т-лимфоциты – клетки-убийцы, атакующие инфицированные клетки в вашем организме.

Более того, исследователи из Медицинской школы Массачусетского университета обнаружили, что люди, ежедневно ходящие пешком, болеют простудой на 25% реже, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.

Может помочь контролировать высокое кровяное давление

Регулярные кардиотренировки, такие как скорая ходьба, помогают улучшить кровообращение и контролировать высокое кровяное давление.

Многочисленные исследования показали, что ходьба снижает как систолическое, так и диастолическое АД. Это происходит потому, что она повышает уровень оксида азота, позволяющего кровеносным сосудам расслабиться. Важно контролировать свое кровяное давление, чтобы предотвратить инфаркт, инсульт и другие заболевания.

Прекрасно подходит для укрепления мышц

Быстрая ходьба обычно является одним из основных упражнений в фитнес-программах, направленных на укрепление мышц. На самом деле она повышает гибкость мышц, а также полезна для общей выносливости.

Регулярная быстрая ходьба поможет сжечь калории и подтянуть мышцы ног, спины и живота.

Это также полезно для вашего психического здоровья

Быстрая ходьба может помочь не только вашему телу, но и разуму. Ходьба 3-4 раза в неделю по 30 минут может улучшить ваше настроение, поскольку она высвобождает эндорфины и другие подобные гормоны, обеспечивающие эмоциональный подъем.

Кроме того, она может улучшить память у взрослых, качество сна и работу мозга.

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