Улучшайте свое тело и мозг: почему важно завтракать и как это влияет на самочувствие

Завтрак – не просто привычка, это важный элемент здорового образа жизни. Многие считают, что пропуск утреннего приема пищи помогает похудеть, но на самом деле это может быть вредно для вашего организма.

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Правильный завтрак оказывает положительное влияние на ваше здоровье, метаболизм и даже на мозговую активность. Издание eatthis.com опубликовало 5 главных причин, почему вы не должны пренебрегать завтраком.

Улучшение ИМТ

Правильный завтрак может положительно повлиять на ваш индекс массы тела (ИМТ). Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показывает, что люди, потребляющие большую часть своих калорий в первой половине дня, имеют более низкий ИМТ, особенно среди тех, кому не больше 60 лет. Хана Калевоа, доктор медицинских наук и ведущий исследователь, советует: "Завтракайте, как король, обедайте, как принц, а ужинайте, как нищий". Начните свой день с более калорийного еды, а к вечеру уменьшайте количество калорий, чтобы не увеличивать вес. Важно помнить, что это не просто перекус – обращайте внимание на здоровые продукты и избегайте вредных привычек завтракать.

Сохранение здоровья сердца

Несмотря на то, что не все любят завтракать, ваше сердце точно будет благодарно за это. В одном из исследований, опубликованном в журнале Circulation, было обнаружено, что мужчины, пропускающие завтрак, имеют на 27% более высокий риск развития сердечных заболеваний и сердечного приступа по сравнению с теми, кто ест утром. Это не означает, что можно начинать утро со сладких булочек или блинов с сиропом. Правильный завтрак должен быть сбалансирован и питателен, чтобы ваш организм получил необходимые элементы для хорошего самочувствия.

Борьба с воспалением

Если вы хотите уменьшить воспаление в организме, начните день с завтрака. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Nutrition, пропуск завтрака может увеличить уровень воспаления, что негативно влияет на метаболизм и увеличивает риск ожирения и диабета. Для борьбы с этими процессами рекомендуется употреблять продукты, снижающие воспаление, например омлет со шпинатом и помидорами или йогурт с яблоком.

Обеспечение необходимыми витаминами

Завтрак – прекрасная возможность получить важные витамины и микроэлементы. Люди, не пропускающие завтрак, получают 58% рекомендуемой нормы витамина D, 42% витамина B12 и 41% витамина A. Поэтому, если вы хотите сохранить свое здоровье, не стоит игнорировать утренние приемы пищи. К примеру, начало дня из апельсинового сока или продуктов, богатых железом и клетчаткой, поможет вам поддерживать уровень важных веществ в организме.

Улучшение когнитивных функций

Утро – это не только время для физического пробуждения, но и для ментальной активности. Исследование, опубликованное в Physiology & Behavior, показало, что завтракавшие дети демонстрировали лучшие результаты в обучении по сравнению с теми, кто не ел утром. При этом отличные результаты показали те, кто ел овсянку, богатую питательными веществами, в отличие от тех, кто выбирал обычные хлопья. Поэтому для лучшей продуктивности вашего мозга важно начать день с правильно сбалансированного завтрака.

Завтрак – это не только возможность получить энергию для организма, но и важный фактор, помогающий поддерживать здоровье, бороться с болезнями и улучшать умственную деятельность. Не пренебрегайте этим важным моментом дня.

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