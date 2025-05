Улучшение продуктивности и предотвращение болезней: влияние кофе на мозг

Кофе для многих — это больше, чем просто напиток, поскольку он становится утренним ритуалом, без которого трудно начать день. Но кроме энергии, которую он дает, кофе влияет и на состояние мозга.

Видео дня

Поэтому, если выбирать его с умом, он может улучшить концентрацию, память и настроение. Как именно чашка кофе меняет работу вашего мозга ежедневно, рассказали в Eat This, Not That.

Улучшает настроение

Если хотите улучшить настроение и зарядиться энергией, чашка кофе может быть простым и очевидным решением. Кофеин в количестве до 200 мг, что составляет примерно 1-2 чашки, способствует повышению настроения. Кроме того, регулярное умеренное потребление кофе также может снизить риск развития депрессивных состояний, однако важно не превышать норму, чтобы избежать обратного эффекта.

Улучшает производительность и работу мозга

Добавление кофе в ежедневный распорядок дня может легко улучшить вашу производительность на работе. Даже умеренное количество кофеина, от 65 до 200 мг, положительно влияет на внимательность и скорость реакции. Это помогает лучше справляться с простыми и сложными когнитивными задачами, а также поддерживает фокус и эффективность.

Уменьшает риск развития деменции

Если хотите сохранить ясность ума с возрастом, кофе может стать хорошим союзником для вашего мозга. Он повышает концентрацию, умственную выносливость и может уменьшить риск когнитивных нарушений. Регулярное потребление около 3-5 чашек кофе в день в среднем возрасте связано со снижением риска деменции, Паркинсона и Альцгеймера. Главное — соблюдать умеренность.

Улучшает память

Кофе содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки мозга и улучшают обработку информации. Согласно исследованию, около 200 мг кофеина (примерно 1-2 чашки) могут способствовать лучшему закреплению воспоминаний. А потому, если вы замечаете, что чаще стали забывать о мелочах, кофеин может стать простой поддержкой для памяти.

Вызывает сонливость

Хотя кофе быстро заряжает энергией, со временем он может сделать вас более уставшими. После действия кофеина организм снижает уровень стимулирующих гормонов, таких как адреналин и дофамин, что открывает путь для аденозина — вещества, вызывающего усталость и иногда головную боль. Чтобы избежать резких спадов энергии, важно не превышать дневную норму кофе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты усугубляют работу мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.