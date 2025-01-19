Улучшите здоровье без тренажеров: как прогулки могут стать вашим секретом долголетия

Здоровье и долголетие часто ассоциируются с интенсивными тренировками и тяжелыми физическими нагрузками. Однако новое исследование показывает, что для улучшения физического состояния и продления жизни не обязательно проходить через сложные и утомительные упражнения.

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Самый простой способ – просто больше ходить. По словам eatthis.com, этот доступный и малозатратный метод может стать вашим секретом к здоровью на долгие годы.

Исследование, опубликованное в Journal of Experimental Biology, включало участников, ходивших на беговой дорожке в наушниках, воспроизводивших звуковые сигналы. Им было предложено нажимать одну кнопку, если следующий звук был выше предыдущего, или другую, если звук был ниже. Следующий этап предполагал, что участники должны были шагать в такт с метрономом, увеличивая или сбавляя скорость походки. Затем добавили еще одно испытание, в котором участники носили специальные подтяжки для ног, чтобы усложнить движения. Последний этап объединял все предыдущие элементы, чтобы проверить, заставит ли их взаимодействие с такими препятствиями потратить больше энергии во время ходьбы.

Исследователи обнаружили, что участники автоматически адаптировали свою ходьбу так, чтобы максимально сохранить энергетическую эффективность даже без сознательных усилий. Это доказывает, что даже при физических и умственных отвлечениях эффективность тренировок может сохраняться. Меган Макалистер, одна из авторов исследования, объяснила: "Люди способны настроить свою ходьбу на наиболее энергосберегающий режим, даже не думая об этом".

Дополнительно это означает, что даже обычная прогулка с друзьями может оказать значительное влияние на ваше здоровье и долголетие в перспективе.

Еще одно исследование, опубликованное в JAMA, показало, что среди 4840 участников те, кто проходил 8000 шагов в день, имели значительно более низкий уровень смертности по сравнению с теми, кто делал всего 4000 шагов. Оказалось, что для снижения риска смертности важнее было количество пройденных шагов, а не их интенсивность.

Итак, если вы хотите улучшить свое здоровье и увеличить шансы на долгую жизнь, стоит просто добавить несколько дополнительных прогулок к вашему ежедневному графику.

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