Улыбка, что дарит жизнь: преимущества смеха для человека

Несчастный человек тот, который не может смеяться. Поэтому, когда что-либо способно вызвать у вас искреннюю улыбку и неконтролируемый смех - не скрывайте эмоцию и дайте ей волю.

Согласно исследованию, таким образом вы можете высвободить дофамин, который позволяет человеку почувствовать радость и счастье. На что еще способен смех и как улыбка может помочь улучшить качество жизни, узнавали в OBOZ.UA.

Уменьшает стресс

Смех оказался надежным средством против стресса. Исследования показали, что люди, которые много смеются, меньше подвержены депрессии и тревожности. Кроме того, смех повышает, а затем снижает частоту сердечных сокращений, что приводит к ощущению расслабления и спокойствия. Это способствует расслаблению мышц и уменьшению физических симптомов стресса.

Помогает пережить тяжелые ситуации

Исследование показало, что наша иммунная система тесно связана с эмоциями, а негативные мысли могут привести к химическим реакциям, снижающим иммунитет. Повседневные стрессовые ситуации также могут повышать риск повышения кровяного давления, однако хорошее чувство юмора может помогать бороться с эмоциональными потрясениями.

Регулирует работу легких

Глубокое дыхание важно для здоровья легких и обеспечения организма достаточным количеством кислорода, особенно для тех, кто имеет респираторные проблемы. Смех является самым простым способом для выполнения этой работы, поскольку он способствует вымыванию остаточного воздуха из легких и заполнению их свежим кислородом.

Действует как обезболивающее

Всего 15 минут смеха может уменьшить боль на 10%. Это происходит, поскольку эндорфины, которые вырабатываются в процессе смеха, помогают снимать стресс и боль. Именно поэтому, когда вы чувствуете дискомфорт, посмотрите стендап или комедию, что поможет забыть о боли.

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