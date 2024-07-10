Уменьшает чувство боли и способствует развитию костей: в чем главные преимущества пептида дельта-сна

Природный нейропептид, который воздействует на сон, может существенно уменьшать чувство боли и способствует развитию костей. Научные исследования показали, что он может выполнять несколько эндокринных и физиологических функций, включая снижение уровня стресса, поддержание стабильного артериального давления и облегчение боли.

Ученые пока изучают все эти гипотезы, но 40-летние испытания пептида дельта-сна на организмах мышей уже дали интригующие результаты. Об этом сообщает портал NewVision.

Исследования показали, что вызванные стрессом метаболические состояния у мышей и других животных смягчаются пептидом глубокого сна, что свидетельствует о сильном защитном потенциале от стресса. После успеха этого метода в повышении уровня гормонов и физической работоспособности в исследованиях на животных проводятся дополнительные исследования.

Различные потенциальные действия пептида дельта-сна были исчерпывающе предложены в ходе исследований на животных моделях через уши. Согласно этим исследованиям, пептид может иметь широкий потенциал воздействия: от регулирования сна до облегчения хронической боли.

Исследования показывают, что способность улучшать и контролировать сон может быть одним из основных потенциальных действий пептида дельта-сна. Ученые предположили, что он может более тесно взаимодействовать с волнами сна и активностью мозга, чем действовать как успокаивающее средство. Вместо того, чтобы успокаивать центральную нервную систему, он, регулирует циклы сна и бодрствования.

Исследования на мышах показали, что пептид дельта-сна может вызывать сонливость и увеличивать продолжительность сна более чем на 60% по сравнению с пороговыми значениями, установленными контрольными моделями.

Ученые уже давно стремятся разработать новый класс анальгетиков, которые могли бы облегчить хронические болевые синдромы, не вызывая неприемлемых побочных эффектов. Небольшое исследование с использованием мышей и пептида дельта-сна показало, что он потенциально может уменьшить ощущение боли. Кроме того, в том же исследовании сообщалось, что пептида дельта-сна может облегчить симптомы абстиненции у мышей, которые зависят от обезболивающих веществ.

Согласно исследованиям на крысах, пептид дельта-сна, по-видимому, действует на центральные опиоидные рецепторы, обеспечивая естественный обезболивающий эффект. Исследователи до сих пор не уверены в точной природе действия пептида, но они уверены, что пептид сна может оказывать действие на животное, уменьшая восприятие боли.

Также было изучено влияние пептида дельта-сна на онкологические заболевания. Результаты показывают, что ни одно соединение не оказывает такого влияния на рак, как пептид дельта-сна. Когда самкам мышей исполнилось три месяца, они начали получать пептид в течение пяти дней каждый месяц, пока не умерли. В группе наблюдалось снижение частоты аномалий костного мозга на 22,6% и снижение роста опухолей в 2,6 раза.

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