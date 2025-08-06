Уменьшают выносливость: какие продукты мешают бегунам достигать результатов
Питание играет ключевую роль в достижении спортивных результатов, особенно для тех, кто занимается бегом. От правильного выбора продуктов зависит, сможет ли организм выдержать нагрузку и быстро восстановиться.
Однако не менее важно знать, какая еда может навредить и снизить эффективность тренировок. Издание eatthis.com рассказывает, каких продуктов бегуны должны избегать, чтобы не навредить своей форме и самочувствию.
Диетолог Эми Гудсон объясняет, что отдельный продукт сам по себе не разрушит ваш план питания или тренировочный график. Но для тех, кто серьезно занимается бегом и преодолевает десятки километров еженедельно, правильное питание является критически важным – оно питает мышцы и помогает организму восстанавливаться.
Обработанные продукты – главный враг бегуна
В первую очередь нужно избегать продуктов, в которых мало полезных веществ. Обычно они лишь добавляют лишнего жира, не обеспечивая организм необходимыми строительными материалами для мышц. К таким относятся сильно обработанные продукты, которые существенно изменены по сравнению с их естественным состоянием: в них добавляют усилители вкуса, консерванты, красители, лишнюю соль, сахар или жиры.
По данным Министерства сельского хозяйства США (подтверждено клиникой Майо), в перечень вредных обработанных продуктов входят:
- сладкие сухие завтраки;
- смеси для приготовления пирожных и печенья;
- инстант-супы;
- газированные напитки;
- магазинный хлеб;
- колбасные изделия и мясные деликатесы;
- снеки, которые можно быстро разогреть в микроволновке;
- замороженные полуфабрикаты;
- соусы в банках и готовые заправки для салатов.
Какие продукты следует включать в рацион бегуна?
Гудсон рекомендует уменьшить потребление высококалорийной пищи, богатой насыщенными жирами и добавленным сахаром, а вместо этого сосредоточиться на продуктах, которые содержат много питательных веществ. Это:
- свежие овощи и фрукты;
- обезжиренные молочные продукты;
- цельнозерновые крупы;
- нежирные источники белка;
- здоровые жиры.
Она советует отдавать предпочтение продуктам, которые богаты антиоксидантами – чаще всего это яркие овощи и фрукты, а также омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, тунце, форели, грецких орехах и семенах.
Чего стоит избегать перед забегом?
Перед стартом особенно нежелательно есть блюда с высоким содержанием жира. Они сложно перевариваются, могут вызвать ощущение тяжести в желудке и ухудшить самочувствие во время бега.
"Лучшая подготовка к пробежке – это перекус с углеводами и небольшим количеством белка. Если прошло менее двух часов после основного приема пищи, иногда достаточно легкой углеводной закуски, чтобы получить энергию для тренировки, в зависимости от ее интенсивности и продолжительности", – объясняет Гудсон.
Удачными примерами перекусов диетолог называет греческий йогурт с ягодами и гранолой или чипсы из лаваша с хумусом.
Баланс в питании – залог результата
Для бегунов особенно полезна диета, в которой основную роль играют сложные углеводы, умеренное количество белка и полезных жиров. По словам Гудсон, потребность в углеводах растет вместе с количеством и продолжительностью тренировок.
"Это можно сравнить с автомобилем: чем больше вы ездите, тем чаще нужно заправлять бак. Так же и с вашим телом – активное движение требует постоянной подпитки", – объясняет она.
Гудсон также советует придерживаться определенной структуры питания в течение дня. В обычные тренировочные дни блюдо должно состоять из:
- 1/3 сложных углеводов;
- 1/3 качественного белка;
- 1/3 овощей;
- небольшого количества полезного жира;
- фруктов.
В дни интенсивных физических нагрузок соотношение меняется:
- 1/2 тарелки – углеводы;
- 1/4 – белок;
- 1/4 – овощи;
- немного жира и фрукт.
На перекусы диетолог советует выбирать сочетание белка и углеводов:
- цельнозерновые крекеры с сыром;
- греческий йогурт с ягодами и гранолой;
- тост из цельнозернового хлеба с арахисовой пастой и бананом;
- чипсы из лаваша с хумусом и сыром.
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