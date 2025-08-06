Уменьшают выносливость: какие продукты мешают бегунам достигать результатов

Питание играет ключевую роль в достижении спортивных результатов, особенно для тех, кто занимается бегом. От правильного выбора продуктов зависит, сможет ли организм выдержать нагрузку и быстро восстановиться.

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Однако не менее важно знать, какая еда может навредить и снизить эффективность тренировок. Издание eatthis.com рассказывает, каких продуктов бегуны должны избегать, чтобы не навредить своей форме и самочувствию.

Диетолог Эми Гудсон объясняет, что отдельный продукт сам по себе не разрушит ваш план питания или тренировочный график. Но для тех, кто серьезно занимается бегом и преодолевает десятки километров еженедельно, правильное питание является критически важным – оно питает мышцы и помогает организму восстанавливаться.

Обработанные продукты – главный враг бегуна

В первую очередь нужно избегать продуктов, в которых мало полезных веществ. Обычно они лишь добавляют лишнего жира, не обеспечивая организм необходимыми строительными материалами для мышц. К таким относятся сильно обработанные продукты, которые существенно изменены по сравнению с их естественным состоянием: в них добавляют усилители вкуса, консерванты, красители, лишнюю соль, сахар или жиры.

По данным Министерства сельского хозяйства США (подтверждено клиникой Майо), в перечень вредных обработанных продуктов входят:

сладкие сухие завтраки;

смеси для приготовления пирожных и печенья;

инстант-супы;

газированные напитки;

магазинный хлеб;

колбасные изделия и мясные деликатесы;

снеки, которые можно быстро разогреть в микроволновке;

замороженные полуфабрикаты;

соусы в банках и готовые заправки для салатов.

Какие продукты следует включать в рацион бегуна?

Гудсон рекомендует уменьшить потребление высококалорийной пищи, богатой насыщенными жирами и добавленным сахаром, а вместо этого сосредоточиться на продуктах, которые содержат много питательных веществ. Это:

свежие овощи и фрукты;

обезжиренные молочные продукты;

цельнозерновые крупы;

нежирные источники белка;

здоровые жиры.

Она советует отдавать предпочтение продуктам, которые богаты антиоксидантами – чаще всего это яркие овощи и фрукты, а также омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, тунце, форели, грецких орехах и семенах.

Чего стоит избегать перед забегом?

Перед стартом особенно нежелательно есть блюда с высоким содержанием жира. Они сложно перевариваются, могут вызвать ощущение тяжести в желудке и ухудшить самочувствие во время бега.

"Лучшая подготовка к пробежке – это перекус с углеводами и небольшим количеством белка. Если прошло менее двух часов после основного приема пищи, иногда достаточно легкой углеводной закуски, чтобы получить энергию для тренировки, в зависимости от ее интенсивности и продолжительности", – объясняет Гудсон.

Удачными примерами перекусов диетолог называет греческий йогурт с ягодами и гранолой или чипсы из лаваша с хумусом.

Баланс в питании – залог результата

Для бегунов особенно полезна диета, в которой основную роль играют сложные углеводы, умеренное количество белка и полезных жиров. По словам Гудсон, потребность в углеводах растет вместе с количеством и продолжительностью тренировок.

"Это можно сравнить с автомобилем: чем больше вы ездите, тем чаще нужно заправлять бак. Так же и с вашим телом – активное движение требует постоянной подпитки", – объясняет она.

Гудсон также советует придерживаться определенной структуры питания в течение дня. В обычные тренировочные дни блюдо должно состоять из:

1/3 сложных углеводов;

1/3 качественного белка;

1/3 овощей;

небольшого количества полезного жира;

фруктов.

В дни интенсивных физических нагрузок соотношение меняется:

1/2 тарелки – углеводы;

1/4 – белок;

1/4 – овощи;

немного жира и фрукт.

На перекусы диетолог советует выбирать сочетание белка и углеводов:

цельнозерновые крекеры с сыром;

греческий йогурт с ягодами и гранолой;

тост из цельнозернового хлеба с арахисовой пастой и бананом;

чипсы из лаваша с хумусом и сыром.

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