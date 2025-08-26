Уменьшение талии легко: простые упражнения с гантелями от профессионалов

Хочешь уменьшить талию и укрепить мышцы одновременно? Гантели – универсальный инструмент, который поможет достичь этих целей как в спортзале, так и дома.

Благодаря специальным упражнениям можно сжигать жир, подтянуть тело и улучшить координацию. Издание eatthis.com делится упражнениями для тонкой талии от тренеров Стива Теуниссена и Кэролайн Грейнджер.

Почему гантели полезны для тренировок?

Гантели идеально подходят для домашнего спортзала и имеют множество преимуществ. Выполнение упражнений с этим оборудованием способствует развитию межмышечной и внутримышечной координации, а также наращиванию мышечной массы, по данным ACE Fitness. Они позволяют варьировать нагрузку: можно работать одновременно с обеими руками или концентрироваться на одной стороне. И, конечно, существует огромное количество упражнений, которые можно выполнять с гантелями.

Махи гантелями одной рукой

Стив Теуниссен советует начинать тренировку для талии с махов гантелями одной рукой. Чтобы выполнить упражнение правильно, станьте в приседания с гантелью в одной руке. Затем, выпрямляя бедра вперед, поднимите гантель вверх над головой. Вернитесь в исходное положение, когда вес начнет опускаться.

Жим гантелей от груди на фитнес-мяче

Следующим шагом Теуниссен предлагает выполнять жим гантелей от груди на фитнес-мяче. Сядьте на мяч с гантелями в руках, откиньте верхнюю часть спины на мяч и поднимите бедра, образовав мостик. Выполняйте жим от груди поочередно: сперва одной рукой, затем другой, чередуя движения.

Жим на плече

Кэролайн Грейнджер отмечает, что жим на плече помогает получить стройную талию. Его можно делать как с гантелями, так и на тренажере. Начните с рук, вытянутых вперед, ладони направлены вверх, локти согнуты под прямым углом. Постепенно поднимайте гантели, пока руки полностью не выровняются, а затем медленно опускайте в исходное положение. Выполняйте 3 подхода по 10 повторений, сосредотачиваясь на интенсивности и весе, а не на количестве повторов.

