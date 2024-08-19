Уникальные свойства огуречного сока: как приготовить освежающий напиток

Часто мы склонны думать об апельсиновом или ананасовом соке, как о лучших утренних напитках. Однако следует обратить внимание на огуречный сок, который становится новым трендом, постепенно вытесняя популярные соки, такие как сельдерейный.

Огурцы на 95% состоят из воды, потому их сок легко добывается. Его вкус напоминает концентрированную версию спа-воды, которую часто подают в салонах красоты после массажа, пишет eatthis.com.

В отличие от фруктовых соков, таких как апельсиновый или грейпфрутовый, огуречный сок не содержит природного сахара, а его вкус более похож на растительный. От горького зеленого сока, приготовленного из капусты, огуречный сок легок и приятен по вкусу, что делает его отличным выбором для летних дней или после тренировок, когда нужно восстановить водный баланс.

Преимущества огуречного сока

Одной из главных составляющих в поддержании здоровья есть достаточное увлажнение. Многим людям тяжело постоянно пить воду в течение дня, потому огуречный сок может стать интересной альтернативой. Кроме того, огурцы обладают мочегонными свойствами, что помогает организму очищаться от токсинов и может способствовать снижению веса.

Этот сок богат калием, который является естественным электролитом. Он помогает нормализовать водный баланс и способствует снижению артериального давления. Также огурцы содержат антиоксиданты, которые уменьшают риски повреждения клеток и хронических заболеваний, таких как диабет или сердечные проблемы. В огурцах можно обнаружить витамин С, бета-каротин и марганец, укрепляющие иммунитет и поддерживающие зрение. Витамин К, также в огурцах, укрепляет кости. А еще есть флавоноид физетин, который, по данным исследования Journal of Cancer Research, может замедлять развитие рака простаты.

Как приготовить огуречный сок?

Все просто: помойте огурцы, снимите кожуру и смешайте их с водой. На одну порцию сока возьмите один средний огурец на два стакана воды. Вы можете изменить пропорции для приготовления большего количества сока, например использовать четыре огурца на восемь стаканов воды для четырех порций. Для большего вкуса можно добавить сок лимона или лайма, имбирь и чуть-чуть сахара, хотя лучше избегать избытка сладостей. Если вам не нравится мякоть, несколько раз процедите сок.

Также вы можете экспериментировать с цитрусовыми, подсластители или даже добавить немного джина для создания полезного коктейля. Даже в этом варианте огуречный сок продолжает оставаться освежающим.

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