'Уникальный медицинский случай': во Львове врачи удалили килограмм волос из желудка 15-летней девочки. Фото

Во львовском Центре детской медицины больницы "Охматдет" хирурги удалили килограммовый трихобезоар у 15-летней девочки. Из-за волос в желудке у ребенка была боль в животе, тошнота, потеря аппетита и трудности с приемом пищи.

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Врачи рассказали об этом уникальном медицинском случае на странице в Facebook. Известно, что несовершеннолетняя пациентка из Запорожья, но вместе с семьей проживает во Львове как внутренне перемещенное лицо.

Впервые у нее диагностировали трихобезоар еще в 7-летнем возрасте, тогда она уже проходила операцию в своем родном городе. Однако в последние два года девочка снова начала жаловаться на плохое самочувствие: боль, тошноту, потерю аппетита.

Долгое время ей лечили гастрит, но состояние не улучшалось. Лишь после обследования в Центре детской медицины нашлась настоящая причина ее проблем.

Девочка бессознательно глотала волосы, даже не подозревая, что это может повлечь за собой серьезные последствия.

"Мы сделали диагностическую гастроскопию, во время которой поняли, что причина – трихобезоар. Следовательно, приняли решение оперировать ребенка. Рвота и проблемы с приемом пищи у нее были именно из-за этого. Жидкая пища еще могла проходить по кишечнику, а твердая – нет", – пояснил детский хирург Николай Микита.

Операция была сложной. Длина трихобезоара достигала 40 сантиметров, а вес – целый килограмм.

Из-за больших размеров образования удалить его лапароскопически было невозможно, так что врачам пришлось полностью раскрыть желудок. Теперь девочка чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию, в частности, под наблюдением психолога.

"Чтобы этот случай не повторился, очень важна дальнейшая работа ребенка с психологом. Такие привычки часто являются следствием глубокого стресса, тревожных расстройств или даже депрессии. Психологическая помощь позволит найти безопасные способы преодоления напряжения и предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем", – отметил хирург Игорь Гулавский.

Команда, которая занималась лечением пациентки:

– детский хирург Роман Стецик, руководитель Клиники неотложной и малоинвазивной хирургии;

– детский хирург Игорь Гулавский;

– детский хирург Николай Микита;

– врач УЗИ Владимир Гапаляк;

– анестезиолог Владимир Мищук;

– операционная медсестра И. Крет.

Что должны знать родители?

Синдром "Рапунцель" – это состояние, когда человек бессознательно глотает волосы и они накапливаются в желудке. Чаще это случается у девочек-подростков с длинными волосами, которые имеют привычку их жевать. В группе риска – дети, которые переживают сильный стресс, имеют тревожные состояния, эмоциональные нарушения, проблемы с пищеварением.

Сначала симптомы могут быть малозаметными, но со временем появляются боли в животе, тошнота, потеря аппетита и другие нарушения.

"Родители должны интересоваться эмоциональным состоянием своих детей, спрашивать, что их волнует. Если замечают такие невротические проявления, как кусание ногтей, кутикулы или глотание волос, следует обращаться к специалистам: хирургам, психологам. Также полезно, чтобы у детей была эмоциональная разгрузка в течение дня: занятия спортом, дыхательные упражнения для релаксации, разнообразные игры", – посоветовала психолог Мирослава Черная.

Каждый год в Центре детской медицины больницы оперируют два-три подобных случая. Если трихобезоар еще небольшой, его можно удалить эндоскопически, поэтому важно вовремя обратиться в больницу.

Как ранее писал OBOZ.UA, в 2024 году на Львовщине зафиксировали смерть четырехлетнего ребенка в результате коронавируса. Трагедия произошла в Самборском районе.

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