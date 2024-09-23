Во Львовской области от коронавируса умер 4-летний ребенок: как распознать симптомы болезни

На Львовщине зафиксировали смерть 4-летнего ребенка в результате коронавируса. Трагедия произошла в Самборском районе.

Также от COVID-19 скончался 64-летний мужчина из Львова. Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

По данным медиков, за прошедшую неделю количество новых случаев коронавируса на Львовщине уменьшилось на 36% - зарегистрировано 234 случая, из них 35 - среди детей и 45 - у людей в возрасте 65 лет и старше. Госпитализированы 40 человек, среди которых 14 детей.

Следует отметить, что случаи заболеваний респираторно-вирусными инфекциями, в частности гриппом и COVID-19, прогнозируемо растут во время эпидсезона, который длится с октября до весны.

В Минздраве напоминают, что грипп обычно начинается с резкого повышения температуры, а респираторные симптомы добавляются позже, тогда как COVID-19 часто проявляется именно респираторными признаками с самого начала. Вирус гриппа способен поражать верхние дыхательные пути, легкие, сердечную мышцу и кровеносные сосуды, что делает его опасным из-за пневмонии, сердечной недостаточности и тромбоза.

Группы риска включают беременных, детей до 5 лет, старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Медики советуют обращаться к семейному врачу при первых симптомах и отмечают важность вакцинации. Поскольку вакцинация против гриппа и COVID-19 – это самый эффективный способ защиты. Вакцину против гриппа можно приобрести в аптеке, а прививка против COVID-19 бесплатно доступна в пунктах прививки. Обе вакцины можно вводить одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA:

Новый вариант коронавируса Covid XEC уже распространяется по Европе и рано или поздно дойдет до нашей страны. Пока он заразнее, чем его "предшественники", в зоне особого риска по-прежнему пожилые люди и люди с хроническими болезнями.

Врач-иммунолог Борис Донской выразил мнение, что эффективность вакцин против старых штаммов Covid-19 уже достигла нуля. Их защита больше не отвечает новым штаммам вируса.

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