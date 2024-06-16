Употребление этого напитка может увеличить риск рака кожи: мнение экспертов

Команда исследователей из разных университетов Новой Англии опубликовала исследования в швейцарском медицинском журнале Cancers. Специалисты обнаружили связь между употреблением определенного типа сока и повышенным риском развития рака кожи.

Эксперты рассказали о предыдущих исследованиях на животных, которые свидетельствовали о наличии органических фотоактивных соединений у цитрусовых, повышающих риск развития немеланомного рака кожи при потреблении в сочетании с ультрафиолетовым облучением. Такую информацию опубликовало издание eatthis.com.

Ученые были заинтересованы в том, чтобы увидеть, как потребление цитрусовых влияет на женщин в постменопаузе, то есть женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Исследователи обратили особое внимание, сколько из этих участниц сообщили, что употребляли цитрусовые, цитрусовый сок и нецитрусовые фрукты и соки. Оказалось, что 8642 женщины из этой выборки (около 18%) позже сообщили о развитии немеланомного рака кожи, и риск возрастал с увеличением потребления цитрусовых.

Исследователи отмечают, что увеличение потребления цитрусовых только постепенно повышает риск развития рака кожи. Кроме того, следует отметить, что анализ случаев меланомы был бы полезен, поскольку меланома является наиболее опасной формой рака кожи.

И хотя исследователи в этом исследовании рассматривали влияние солнца, которое кажется незначительным, следует помнить о других факторах, которые могут быть вовлечены во взаимодействие между цитрусовыми и раком кожи, например, о возможных географических эффектах. Например, люди, живущие в климате, где растут цитрусовые, чаще бывают на солнце и каждое утро пьют свежевыжатый цитрусовый сок.

Однако, имея дело с таким серьезным, распространенным и часто предохранительным заболеванием, как рак кожи, полезно знать, как наши ежедневные решения могут повлиять на шансы заболеть им.

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