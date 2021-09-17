Употребление зеленого чая может способствовать снижению давления: результаты исследования

Ежедневное употребление пяти-шести чашек зеленого чая может способствовать снижению кровяного давления (гипертония). Для изучения влияния зеленого чая на кровяное давление были изучены данные более 1500 человек.

Британские ученые пояснили, что высокое кровяное давление означает, что сила кровотока по артериям постоянно слишком высока. Когда это происходит, сердцу приходится усерднее работать, чтобы перекачивать кровь по телу. Со временем это может повысить риск сердечного приступа, пишет Express.

"Считается, что экстракты зеленого чая обладают антиоксидантными и ингибиторными свойствами", – говорили исследователи.

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"Мета-анализ показал, что потребление зеленого чая привело к значительному снижению систолического артериального давления, общего холестерина и холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности)", – отметили ученые.

Максимальный эффект зеленого чая проявлялся, когда ежедневное потребление эпигалокатехин-3-галлата (наиболее распространенного и биологически активного соединения в экстрактах зеленого чая) составляло около 200 мг, что соответствует пяти-шести чашкам чая в день.

Также ученые отметили, что большое употребление соли повышает кровяное давление. Дневная порция соли не должна превышать 5,6 грамм (около одной чайной ложки). Они рекомендовали кушать больше фруктов и овощей.

Как сообщал OBOZREVATEL, полезной и приятной на вкус заменой утреннему кофе могут быть чай матча, зеленый или белый чай, красный чай ройбуш, а также грибной кофе.