Упражнение №1 для крепкого пресса: как слепить привлекательные формы

Сильный пресс улучшает осанку, снижает риск боли в спине и повышает эффективность при выполнении физических нагрузках. Кроме того, развитые мышцы пресса добавляют уверенности и делает вас значительно энергичнее.

Если вы хотите развить стальной пресс, для достижения этой цели лучшим упражнением является развертывание пресса, которое одновременно укрепляет и стабилизирует мышцы. Какое упражнение поможет приблизить вас к желаемому результату и нарастить кубики пресса, рассказали в Eat This, Not That.

Польза разворачивания живота

Развертывание пресса - это отличное упражнение для укрепления мышц кора, поскольку обеспечивает большую нагрузку и помогает стабилизировать тело. Это упражнение тренирует как поверхностные, так и глубокие мышцы живота, включая косые и поперечные. Регулярные развертывания в тренировке способствуют лучшей стабильности и развитию крепкого пресса.

Пошаговое выполнение упражнения:

Начальное положение: встаньте на колени, держа руки прямо на ролике, а тело в линии от плеч до колен. Развертывание: плавно раскатывайте колесо вперед, сохраняя напряжение в прессе, а туловище прямым. Контроль диапазона: разворачивайтесь только до того момента, когда можете держать тело прямым, а мышцы напряженными. Возвращение: вернитесь в исходное положение, держа руки и туловище ровными во время движения назад.

Как ввести упражнение в свой график

Начинающим следует начинать с выкатывания пресса в позиции на коленях, постепенно переходя к стоячему варианту с ростом силы. Выполняйте 3-5 подходов по 10-15 повторений, сосредотачиваясь на форме, а не на количестве выполненных подходов. Это упражнение прекрасно укрепляет мышцы кора и стабилизирует тело, а потому интегрируйте его в тренировки как отдельное упражнение или в программу для всего тела.

Преимущества упражнения для пресса:

Укрепление ядра, благодаря привлечению группы мышц живота и поясницы, что улучшает стабильность, поддержку позвоночника и таза.

Улучшение осанки и уменьшение риска травм, благодаря выравниванию позвоночника и укрепления кора, что также снижает боль в спине.

Повышение стабильности и равновесия, а также улучшение координации, мобильности и силы.

Польза для спортсменов и пожилых людей, помогает предотвратить падения и улучшить физическую эффективность.

