Упражнение, ликвидирующее боковой обвисший жир

Любовные ручки - это жировые отложения на боках вокруг талии, которые могут быть неудобными, когда вы пытаетесь втиснуться в свои любимые джинсы. Если вы хотите уменьшить объемы и улучшить состояние здоровья, сосредоточьтесь на борьбе с висцеральным жиром, который связан с риском серьезных заболеваний.

В частности, включите в свой режим упражнение, которое эффективно сжигает этот жир и помогает стать здоровее. Какое упражнение может помочь избавиться от этого недостатка и улучшить ваше здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Упражнение, которое борется со скоплением жира

Для уменьшения жира вдоль бедер, живота и поясницы, рекомендуются выполнять толчки в приседании. Это упражнение активирует несколько групп мышц, включая корпус, ноги и плечи, помогая уменьшать объемы талии. Для этого следует использовать нагрузку, такую как штанги или гантели, что повышает эффективность тренировки.

Преимущества приседания для здоровья

Такое упражнение улучшает сердечно-сосудистое здоровье, ускоряет метаболизм и способствует потере жира. Кроме того, это поможет развить функциональную силу, улучшить координацию и баланс.

Преимущества приседания для похудения

Приседания с нагрузкой задействуют основные мышечные группы (ноги, ягодицы, ядро, плечи), что способствует сжиганию калорий во время и после тренировки, повышая метаболизм. Кроме того, они способствуют наращиванию мышечной массы, а также повышают выносливость, позволяя вам тренироваться интенсивнее и дольше.

Рекомендации для тренировки

Возьмите штангу в передней стойке, присядьте, а затем поднимите штангу над головой, быстро вставая. Начните с легкой нагрузки, используя что-то легкое, а когда будете готовы, переходите к более тяжелым тяжестям. Выполняя 3-4 подхода по 8-12 повторений так, чтобы последние повторения были сложными, но возможными.

