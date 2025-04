Упражнение во время ходьбы, укрепляющее здоровье сердца: о чем говорит наука

Врачи давно отмечают, что способность эффективно подниматься по лестнице является важным показателем здоровья сердечно-сосудистой системы и может свидетельствовать о долголетии. Кроме того, подъем по лестнице — это одно из самых простых упражнений, которое можно выполнять дома как для оценки своей физической формы, так и для укрепления здоровья сердца.

Как ходьба по лестнице помогает понять, насколько хорошо работает ваша сердечно-сосудистая система? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Почему ходьба может улучшить здоровье сердца

Подъем по лестнице — это отличное кардио, которое сильно нагружает сердце и мышцы. Это происходит из-за внезапного увеличения интенсивности нагрузки, что заставляет сердце ускоряться, а тело нуждается в большем количестве кислорода.

Тренировки с наклоном значительно повышают частоту сердечных сокращений, что укрепляет сердце и улучшает легочную выносливость. Таким образом, регулярный подъем по лестнице, даже в медленном темпе, помогает снизить артериальное давление и повысить общую физическую подготовку.

Тест ступенькам

Исследование Европейского общества кардиологов изучало пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), которая является самой распространенной формой сердечных заболеваний. С помощью беговой дорожки с функцией наклона ученые измерили MET (метаболические эквиваленты), что отражает энергетические затраты во время выполнения физических нагрузок.

Повышение MET является важным индикатором здоровья сердечно-сосудистой системы. По данным предыдущих исследований, достижение 10 MET во время физической нагрузки может снижать уровень смертности, что свидетельствует о высоком уровне физической формы и сердечного здоровья.

Что удалось обнаружить ученым

Участники, которые смогли подняться на 4 ступеньки за 45 секунд или меньше, достигли более чем 9-10 MET, что является показателем лучшего здоровья и низкого уровня смертности. Те, кто потратил на подъем более 1,5 минуты, достигли менее 8 MET, что связано с более высоким уровнем смертности (2-4% в год).

Таким образом, если вы можете преодолеть такое количество ступенек менее чем за минуту, это свидетельствует о вашем высоком уровне физической подготовки и способности достигать 9-10 MET, что положительно влияет на продолжительность жизни.

