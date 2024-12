Упражнения, борющиеся с сидячим образом жизни: тренировка для поддержания формы

Если ваша работа требует от вас длительного сидения, важно регулярно делать перерывы и отдыхать. Во время долгого сидения ваши бедра могут зажиматься, а осанка ухудшаться, что может вызвать боль в спине.

Выделяйте время для активных движений и упражнений, чтобы снять напряжение и улучшить осанку. Оставьте место для растяжек и активности от Eat This, Not That, чтобы избежать негативных последствий сидячей работы.

Поза ребенка

Это движение из йоги дает отличный расслабляющий эффект для спины. Кроме того, поза ребенка помогает раскрыть бедра и широкие мышцы. Для лучшего эффекта, растяните руки на 7-10 см влево и вправо.

Растяжка 90/90

Сядьте на пол, держа ноги под углом 90 градусов. Левую ногу разверните внутрь, и, а правую - наружу, поставив лодыжки на пол. Задержитесь в позе на несколько секунд, а затем смените положение ног. Это упражнение полезно выполнять ежедневно для улучшения подвижности и снятия боли в мышцах.

Тяга с наклоном

Для улучшения осанки укрепите мышцы верхней части тела. Используйте упражнения, такие как тяга в наклоне, чтобы активировать несколько мышц одновременно. Это поможет улучшить поддержку спины. Тем не менее важно также работать над устранением основных причин плохой осанки.

