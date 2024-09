Упражнения для мужчин, помогающих укреплять торс. Видео

Крепкий корпус и развитые мышцы - это не только привлекательно, но и необходимо для здоровья, поскольку помогает поддерживать спину, силу и спортивные способности. Вместо привычных приседаний и скручиваний, для лучшего телосложения, мужчинам рекомендуется выполнять более эффективные и безопасные упражнения.

Какие упражнения считаются самыми лучшими и что может помочь укрепить пресс и косые мышцы? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Упражнение с мячом

Использование мяча заставляя ваше ядро работать интенсивнее для стабилизации. Чтобы укрепить средний отдел тела, займите положение планки на мяче, удерживая туловище неподвижно. Двигайте предплечьями по кругу в оба направления. Сожмите лопатки вместе и следите, чтобы поясница не провисала.

Толчок Паллафа

Чтобы укрепить пресс и косые мышцы, тренируйте корпус так, чтобы он противостоял вращению, держа позвоночник нейтральным. Установите ручку кабеля на уровне груди, потяните ее к себе, сохраняя правильное положение тела. Нажимайте ручку вперед на 3 секунды, а затем верните ее к груди. Поменяйте стороны и повторите упражнение.

Перенос веса

Перенос веса подтягивает ядро, улучшает стабильность и выносливость, а также укрепляет верхнюю часть тела. Возьмите тяжелую гантель или гирю в одну руку, держите грудь высоко и сожмите лопатки. Продолжайте двигаться вперед.

Горизонтальные удары топором

Используйте кабельную машину, установленную на уровне груди. Стоя на цыпочках, поверните плечи и бедра, держа руки прямыми. Держите ручку перед грудью во время поворота и не останавливайте ноги, чтобы избежать нагрузки на нижнюю часть спины. Поворачивая, двигайте ногами и бедрами, чтобы предотвратить искривление позвоночника.

Выкат колеса пресса

Разворачивание - отличное упражнение, однако оно не предназначено для новичков. Убедитесь, что ваш пресс достаточно силен, чтобы выполнить движение, встаньте на колени, возьмите колесо и подкатите его вперед. Затем подтянитесь, держа руки прямыми, а бедра поднятыми. Для повышения сложности, сделайте паузу внизу.

Планка "Салют"

Чтобы разнообразить упражнение "планка", попробуйте добавить к нему элемент "салют". Во время подъема одной руки ваше ядро работает интенсивнее, что усиливает нагрузку на пресс. Начните упражнение с планки, держите тело напряженным и сожмите ягодицы. Поднимите одну руку ко лбу, удерживайте позицию 5 секунд и чередуйте стороны, не позволяя бедрам скручиваться.

