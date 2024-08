5 эффективных тренировок для мужчин, которые помогают худеть

Тяжелее решиться на похудение есть только поиск оптимального комплекса упражнений, что действительно будет давать безоговорочный результат. Кроме того, следует учитывать, что для похудения важно найти индивидуальный подход, поскольку то, что подходит одному человеку, может не подойти другому.

Чтобы начать худеть, нельзя пренебрегать сочетанием сбалансированной диеты, которая может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей, а также физической активности. Какие упражнения могут способствовать похудению и поддержанию физической формы для мужчин, рассказали в Eat This, Not That.

Тренировка №1: Беговая дорожка "12-3-30"

12-3-30 — это вирусная тренировка по TikTok, которая предусматривает ходьбу на беговой дорожке со скоростью 3 мили (около 4 828 метров) в час с наклоном 12 градусов в течение 30 минут. Эта тренировка является безопасным и эффективным способом похудения, что помогает сжигать калории и ускоряет метаболизм.

Тренировка №2: "40:20"

Тренировка 40:20 – это тренировка, которую можно выполнять на беговой дорожке, велотренажере или гребном тренажере. Согласно этой программе должны приблизить частоту сердечных сокращений к 85% от расчета вашего максимального пульса. Следуйте упражнениям с 60% усилий в течение 40 секунд и с 85% усилий в течение 20 секунд, постепенно увеличивая количество подходов. Эта тренировка помогает ускорить метаболизм, сжигать больше калорий и способствует долгосрочной потере веса.

Тренировка №3: Силовая тренировка нижней части тела

Наращивание мышц нижней части тела помогает поддерживать быстрый метаболизм. Кроме того, такие упражнения влияют на общую мышечную массу, способствуя выработке тестостерона и гормона роста. Для этого вам следует выполнять следующие тренировки для ног:

Жим ногами. Сядьте за тренажер для жима ногами, поставьте ноги высоко так, чтобы пальцы были устремлены вперед и образовывали угол 90 градусов. Нажимая нижнюю часть спины и голову на подкладку, протолкните пятки, чтобы отодвинуть сопротивление. Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений.

Румынская тяга с гантелями или штангой. Встаньте с гантелями в руках перед собой и вытяните руки вперед. Выпрямите спину, отведите бедра назад и выполняйте опускание с гантелями. Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений.

Выпады с гантелями или штангой. Станьте с гантелями в руках ладонями к телу и шагните вперед одной ногой, опускаясь в выпад. Повернитесь в исходное положение, сведите ноги вместе и повторите движение другой ногой. Выполняйте 3 подхода по 12-16 шагов.

Тренировка №4: Гири

Мощность в тренировках определяется быстротой проявления силы. В частности, именно силовые тренировки и HIIT тренировки запускают важные гормоны и метаболические процессы, способствующие похудению. Для этого вы можете выполнять следующие упражнения:

Махи гирями. Встаньте прямо, держа гирю и включите корпус. Согните колени, перенесите вес на пятки, откиньте ягодицы назад и нажимая на пятки, поднимите гирю до уровня груди. Следуйте 15 повторениям.

Одноручные махи с гирями. Поставьте ноги на расстоянии бедер и сведите бедра, чтобы схватить гирю. Выполните мах, отводя гирю между ног. Далее, вытянув бедра вперед, поднимите гирю к груди и покрутите ее вокруг запястья. Следуйте 15 повторениям.

Жим гири. Встаньте прямо, положите гирю на левое плечо и согните колени, чтобы толкнуть гирю вверх с максимальной скоростью. Вытяните руку и контролируйте движение при опускании веса. Выполняйте упражнение с другой рукой по 10 повторений на каждую сторону.

Тренировка №5: Темповая тренировка

Темповые тренировки для похудения важны для развития сердечно-сосудистой системы и метаболического здоровья. Вы можете выбрать любимую кардионагрузку, выполнять упражнения в течение 30 минут и со временем отмечать прогресс в выносливости и сжигании жира.

Ранее OBOZ.UA рассказал о комплексе упражнений для мышц после 60 лет.

