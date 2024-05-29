Упражнения для тазового дна: как укрепить мышцы с помощью йоги

Чтобы улучшить свое самочувствие и чувствовать легкость в теле, важно не забывать о выполнении физических упражнений. Йога прекрасно подойдет тем, кто не привык к физической нагрузке и желает получить результат не выходя из дома.

Какие упражнения на таз из йоги вы можете выполнить самостоятельно и как именно они помогут почувствовать комфорт и наладить самочувствие? Узнавали в OBOZ.UA.

Поза ребенка с широко расставленными ногами

Стоя на руках с разведением коленей, постепенно опускайте бедра до пяток. Если нужно, используйте подушки или рулон для поддержки. Глубоко вдохните через диафрагму, представьте, как расходятся тазовые кости и снимается напряжение в этой области. Выполняйте упражнение на диафрагмальное дыхание последовательно, чтобы почувствовать эффект.

Поза "Счастливый ребенок"

Лягте на спину, прижмите колени к груди и держитесь за лодыжку или внутреннюю сторону стопы. Далее продолжайте сгибать колени и раскрывать стопы к потолку. Выполните колебания из стороны в сторону, глубоко вдыхая. Удерживайте позицию 30 секунд и повторяйте несколько раз в день.

Йога с приседаниями

Стоя с широко расставленными ногами, сгибайте колени, опускаясь до полного сидячего положения, держа пятки на полу. Положив руки на грудь, смягчите разведение бедер, чувствуя растяжение во внутренней части. Это позволит тонко расслабить мышцы, улучшая гибкость суставов нижних конечностей, спины и таза.

Поза "Кошка-корова"

Во время этого упражнения нужно наклонять и выгибать таз. Такие ритмичные движения способствуют развитию гибкости, освобождая от скованности. Таким образом можно улучшить здоровье таза, положительно влияя на осанку и уменьшая напряжение в средней части спины.

Освобождение таза

Сядьте на специальный мяч и придаете мягкое тазовому дну растяжение, касаясь точек напряжения. Если чувствуете дискомфорт, пропустите этот этап и просто сядьте спокойно несколько минут, чтобы завершить упражнение. Адаптируйте практику к своему комфортному уровню и наслаждайтесь ее преимуществами для расслабления таза.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие упражнения по йоге снимают напряжение в мышцах.

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