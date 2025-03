Упражнения, которые быстро сжигают жир и подтягивают кожу рук

Жир на руках — это распространенная проблема, ведь во время похудения тело само выбирает, откуда сжигать жир, из-за чего руки могут оставаться "проблемной" зоной. Чтобы сделать их стройнее, стоит не только худеть, но и наращивать мышцы, поскольку это ускоряет трату жира и улучшает рельеф тела.

Чтобы приблизить похудение в этой зоне в Eat This, Not That рекомендуют выполнять упражнения с мячом для пилатеса, которые сочетают сжигание жира и укрепление мышц. Выполняйте каждое из предложенных упражнений по 3-5 раундов (30-60 секунд), отдыхая в течение 20-30 секунд.

Жим мяча над головой

Сядьте, держа мяч в каждой руке, так, чтобы ладони были направлены друг к другу. Выпрямите руки вверх, не поднимая плечи и задержите положение в течение рекомендованного времени. Контролируйте движения, чтобы мышцы работали эффективнее.

Разгибание трицепса

Сядьте, держа мяч в каждой руке, и наклонитесь немного вперед. Выпрямите руки назад, развернув ладони вверх и напрягите мышцы. Держите корпус стабильным в течение заданного времени. Выполняйте упражнение контролируя каждое движение, чтобы лучше проработать трицепсы.

Прямые руки

Сядьте, вытянув ноги вперед, держите мяч в каждой руке и выпрямите руки перед собой, развернув ладони вверх. Сохраняйте ровную осанку, смотрите вперед и удерживайте позу в течении заданного времени.

Балансирование на одной ноге

Станьте прямо, держа мяч в каждой руке и вытяните руки вперед, развернув ладони вниз. Поверните верхнюю часть тела влево и поднимите левое колено, балансируя на правой ноге. Удерживайте положение в течение рекомендованного для упражнения времени, сохраняя контроль. Повторите с другой стороны.

Скручивания с мячом

Для завершения тренировки лягте на пол, согните колени, прижмите стопы к полу и держите мяч между коленями. Поднимите корпус под углом 45 градусов, вытяните руки вперед и держите шею ровно, удерживая позицию в течение заданного времени.

