Упражнения, которые не следует делать после 60: мнение экспертов

Как говорится, возраст – это лишь цифра, особенно когда речь идет о вашей физической форме. В конце концов, если вы ведете сидячий образ жизни в 27 лет, вам, вероятно, не стоит идти в тренажерный зал и начинать делать много упражнений.

В то же время вы можете быть в отличной физической форме в возрасте 65 лет и выполнить несколько из них. С надлежащим уровнем физической подготовки, который является абсолютно относительным и варьируется от человека к человеку, ни одно упражнение не на 100% запрещено для вас, пишет eatthis.com.

Тем не менее, если вы среднестатистический человек в возрасте более 60 лет, скорее всего, ваши цели должны измениться, и ваши тренировки должны отражать это. Возможно, вы больше не будете гоняться за прессом с шестью кубиками – вы будете гоняться за лучшим здоровьем и высшим качеством жизни.

"Важнейшим приоритетом для пожилых людей являются физические упражнения, которые помогают поддерживать плотность костной ткани, мышечную массу и равновесие", – рассказала Лианн Постон, доктор медицинских наук.

Среди рекомендуемых упражнений упражнения на гибкость, помогающие облегчить боль, а также легкие силовые тренировки, помогающие поддерживать мышечную массу и силу.

На индивидуальном уровне следует проконсультироваться с врачом и оп- як правильно займатися спортом людям похилого вікуытными персональными тренерами, чтобы составить план упражнений, который вам подойдет.

Занятия в тренировочном лагере

Нет ничего плохого в том, что пожилые люди участвуют в тренировках, если они тренируются для себя и не истощают свое тело. К тому же они могут быть чрезвычайно веселыми. Но эксперты говорят, что все эти мощные движения не подходят для типичного организма старше 60 лет.

"Нет ничего запретного, если у вас нет проблем, которые могут обостриться из-за физических упражнений. Пока вы работаете над всеми аспектами тренировок, силой, диапазоном движений, сердечно-сосудистой системой и включаете основные движения, такие как приседания, выпады, петли, повороты, отжим, подтягивание, планка, вы получаете полноценную тренировку", – говорит тренер Ким Эванс.

Поднятие при недостаточном весе

"Вам следует избегать любых упражнений, где вы находитесь под тяжестью – без всякого барьера для того, чтобы принять вес, чтобы не застрять под ним. Я рекомендую более безопасные альтернативы, например, тренажер для жима от груди", – отмечает магистр медицины Дэйв Дурелл.

Кранчи

"Хотя тренировки мышц важны в пожилом возрасте, кранчи живота не должны быть частью ваших тренировок. Они предусматривают повторяющиеся изгибы позвоночника, которые могут привести к травмам и боли в спине, особенно если выполнять их в неправильной форме", – говорит тренер Айзек Робертсон.

Остальные тренеры советуют вообще избегать упражнений на полу.

"С возрастом гибкость позвоночника ухудшается, а это значит, что человеку может быть тяжело встать с кровати на полу. Длительное пребывание на земле может привести к травмам или проблемам со здоровьем, поэтому лучше вообще избегать таких упражнений, если клиент не может подняться самостоятельно", – добавляет тренер Джек Крейг.

Движения, которые переносят вес за голову или шею

Ваши плечи могут оказать значительное влияние на качество вашей жизни в пожилом возрасте, и наличие крепких, здоровых плеч с хорошим диапазоном движений имеет решающее значение для того, чтобы переживать свои дни и продолжать жить активной здоровой жизнью.

"Если вы хотите, чтобы ваши плечи оставались здоровыми, не кладите ничего за шею. Примеры этого включают приседания со штангой, тяги за шеей, жими плечом. Я бы порекомендовал более безопасные альтернативы, такие как тяги рукой спереди, плечами на машине или гантелях", – говорит Даррелл.

Бег на длинные дистанции утром

"Бег по тротуару без большого предыдущего опыта или должной разминки может сильно повлиять на ваши суставы", - говорит тренер Стив Стоунхаус.

Тем, кому за 60 и старше, он советует идти пешком или совершить легкую пробежку.

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