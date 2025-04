Упражнения, которые рекомендуется выполнять после 40 лет

С возрастом похудеть становится сложнее, но это все же вполне достижимая цель. Чтобы избавиться от лишних килограммов, важно сочетать здоровое питание с физическими упражнениями, соблюдать дефицит калорий и избегать продуктов с добавленным сахаром.

Кроме того, для достижения желаемого результата особенно полезно наращивание мышечной массы, ведь с возрастом она уменьшается. В Eat This, Not That поделились некоторыми упражнениями из пилатеса, которые сжигают калорий и улучшают мышечный тонус, что поддерживает мышечную массу в течение всей жизни.

Присед плие или приседания в стиле сумо (3 подхода по 15 повторений с 10 подъемами пятки между подходами)

Для укрепления нижних конечностей попробуйте приседания плие. Для этого поставьте ноги шире плеч, пальцы выверните наружу и опуститесь в приседания, сохраняя вес на пятках, как для сидения на стуле. Сделайте 3 подхода по 15 приседаний, после каждого оставаясь в низком положении и выполняя подъем пяток 10 раз.

Планки лежа и альпинисты (3 подхода по 15 повторений на ногу)

Планка с альпинистами — это эффективная тренировка для всего тела, которая укрепляет верхние конечности, корпус и ноги. Начните с позиции планки, опираясь на руки или предплечья, вытянув ноги позади. Затем подтягивайте одно колено к локтю с той же стороны и поверните ногу назад. Сделайте 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Боковая планка с отведением бедер (3 подхода по 15 повторений на каждую сторону)

Боковая планка с отведением бедра укрепляет все тело, включая корпус, боковые мышцы и конечности. Для выполнения лягте на одно предплечье, расположив локоть под плечом, а бедро, колено и лодыжку на одной линии. Оторвите бедро и ноги от земли, натяните живот и поднимайте верхнюю ногу вверх и вниз. Выполните 3 подхода по 15 повторений для каждой стороны.

Обратная планка со сгибанием коленей (3 подхода по 10 повторений на каждую сторону)

Обратные планки со сгибанием колен помогают укрепить мышцы всего тела, в частности задние мышцы верхних и нижних конечностей, а также корпус. Чтобы выполнить, сядьте на пол, положив руки за бедра, а ноги вытянуты. Поднимите ягодицы, создавая обратную планку, и постепенно поднимайте одну ногу вверх до уровня бедра. Затем согните колено этой ноги назад до плеча. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону.

