Упражнения на результат: тренировка с мячом для подтянутого живота

Большинство людей стремятся к подтянутому животу, но традиционные упражнения не всегда приносят желаемый результат. Чтобы действительно активизировать мышцы пресса и улучшить тонус тела, стоит обратить внимание на нестандартные инструменты, в частности стабилизационный мяч.

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Это простое оборудование способно полностью изменить ваше представление о тренировке корпуса. Издание eatthis.com опубликовало три самых эффективных упражнения со стабилизационным мячом, которые помогут быстро уменьшить жир на животе.

Стабилизационный мяч – это легкое, но чрезвычайно эффективное оборудование, которое заставляет ваши мышцы работать активнее, одновременно вовлекая в работу весь корпус. Преимущество его использования в том, что тренировка становится более интенсивной и продуктивной, позволяя вам сжигать больше калорий и чувствовать результаты быстрее.

Ниже приведены три проверенных упражнения со стабилизационным мячом, которые помогут уменьшить объем талии и сжечь жир на животе.

1. Обратные скручивания на мяче

Это одно из упражнений, которое сочетает планку и активизирует не только мышцы живота, но и всего тела. Начните с позиции на четвереньках, расположившись перед мячом. Поочередно поставьте ноги на мяч, переходя в положение планки на прямых руках. Как только почувствуете стабильность, подтяните колени к груди, стремясь приблизить бедра к плечам. Затем медленно вытяните ноги назад, возвращаясь в исходную позицию.

2. Скручивания на стабилизационном мяче

Во время выполнения этого упражнения поясница получает должную поддержку, грудная клетка раскрывается, а мышцы пресса активируются глубже. Сядьте на мяч, ноги ровно на полу. Медленно разведите ноги в стороны и перекатывайтесь назад, пока мяч не окажется под вашей спиной. Руки заведите за шею, локти разведите. Скрутитесь вверх, поднимая лопатки, и напрягите пресс. После короткой паузы вернитесь в исходное положение.

3. Передача мяча в позе "V" (V-Pass)

Это упражнение требует координации, но оно отлично прокачивает пресс. Лягте на спину, руки вытянуты над головой, ноги – прямо. Удерживайте мяч в руках. Одновременно поднимайте ноги и плечи, передавая мяч из рук в голени или лодыжки. Затем опуститесь назад (по желанию – не до конца, оставляя тело в нескольких сантиметрах от пола для дополнительной нагрузки). Следующее повторение – мяч снова возвращается от ног к рукам.

А для более интенсивной нагрузки попробуйте эту 5-минутную круговую программу:

10 повторений обратных скручиваний

15 секунд отдыха

20 повторений скручиваний

15 секунд отдыха

10 повторений V-Pass

15 секунд отдыха

Повторите круг еще дважды

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