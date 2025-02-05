Упражнения от дряблости, которые создают идеальное тело
После резкой потери веса одной из самых больших проблем является дряблая кожа, в частности на руках, груди и животе. Если косметическая операция для вас не является вариантом, стоит обратить внимание на упражнения, помогающие улучшить тонус кожи.
Добавив силовые тренировки в свой режим, вы поможете заполнить эти зоны мышцами, значительно улучшая вид кожи, повышая ее эластичность, а также поддерживая здоровье. Что именно поможет привести тело в порядок, рассказали в Eat This, Not That.
Жим гантелей в наклоне
Лягте на наклонную скамью, держа гантели над собой выпрямляя руки. Далее, опустите их к груди, сводя лопатки до ощущения растяжения у мышц. Затем поднимите вес назад, напрягая грудные мышцы и трицепсы. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.
Тяга верхнего блока
Возьмитесь за гриф штанги хватом сверху на ширине плеч, слегка отклонитесь назад и потяните ее вниз к грудине, сжимая поясницу в конце движения. Поднимайте штангу медленно, сохраняя напряжение. В верхней точке растянитесь, позволяя лопаткам подняться, а затем повторите. Выполните 3 подхода по 8-10 раз.
Тяга с гантелями
Станьте параллельно скамье, упираясь на нее одной рукой и коленом для баланса. Свободной рукой возьмите гантель, опустите ее вниз и подтяните к бедру, напрягая спину в верхней точке. Медленно опустите руку, чувствуя растяжение мышц, и повторите. Выполните 10-12 раз на каждую руку.
Разгибание трицепса над головой с канатной ручкой
Возьмите канатную рукоятку, сделайте шаг вперед и заведите ее за голову. Наклонившись вперед, разгибайте руки в локтях, пока бицепс не коснется предплечья. Выпрямите руки, напрягая мышцы, когда почувствуете растяжение на трицепс. Выполни 12-15 повторений.
Подъем гантелей на бицепс под наклоном
Лягте на наклонную скамью, держа гантели ладонями вверх и выпрямленными руками. Поднимите вес, сгибая бицепсы, а затем медленно опустите, растягивая мышцы. Контролируйте движение, и не расслабляйте руки внизу. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Подъем ног на наклонной скамье
Лягте верхней частью спины на наклоненную скамью, держась за ручки. Распрямите поясницу и поднимайте ноги, пока они не окажутся перед вами. Затем тяните их еще выше, напрягая пресс. Медленно опускайте ноги, сохраняя контроль и напряжение в мышцах. Выполните 10-15 повторений.
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