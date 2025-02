Упражнения от дряблости, которые создают идеальное тело

После резкой потери веса одной из самых больших проблем является дряблая кожа, в частности на руках, груди и животе. Если косметическая операция для вас не является вариантом, стоит обратить внимание на упражнения, помогающие улучшить тонус кожи.

Добавив силовые тренировки в свой режим, вы поможете заполнить эти зоны мышцами, значительно улучшая вид кожи, повышая ее эластичность, а также поддерживая здоровье. Что именно поможет привести тело в порядок, рассказали в Eat This, Not That.

Жим гантелей в наклоне

Лягте на наклонную скамью, держа гантели над собой выпрямляя руки. Далее, опустите их к груди, сводя лопатки до ощущения растяжения у мышц. Затем поднимите вес назад, напрягая грудные мышцы и трицепсы. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.

Тяга верхнего блока

Возьмитесь за гриф штанги хватом сверху на ширине плеч, слегка отклонитесь назад и потяните ее вниз к грудине, сжимая поясницу в конце движения. Поднимайте штангу медленно, сохраняя напряжение. В верхней точке растянитесь, позволяя лопаткам подняться, а затем повторите. Выполните 3 подхода по 8-10 раз.

Тяга с гантелями

Станьте параллельно скамье, упираясь на нее одной рукой и коленом для баланса. Свободной рукой возьмите гантель, опустите ее вниз и подтяните к бедру, напрягая спину в верхней точке. Медленно опустите руку, чувствуя растяжение мышц, и повторите. Выполните 10-12 раз на каждую руку.

Разгибание трицепса над головой с канатной ручкой

Возьмите канатную рукоятку, сделайте шаг вперед и заведите ее за голову. Наклонившись вперед, разгибайте руки в локтях, пока бицепс не коснется предплечья. Выпрямите руки, напрягая мышцы, когда почувствуете растяжение на трицепс. Выполни 12-15 повторений.

Подъем гантелей на бицепс под наклоном

Лягте на наклонную скамью, держа гантели ладонями вверх и выпрямленными руками. Поднимите вес, сгибая бицепсы, а затем медленно опустите, растягивая мышцы. Контролируйте движение, и не расслабляйте руки внизу. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Подъем ног на наклонной скамье

Лягте верхней частью спины на наклоненную скамью, держась за ручки. Распрямите поясницу и поднимайте ноги, пока они не окажутся перед вами. Затем тяните их еще выше, напрягая пресс. Медленно опускайте ноги, сохраняя контроль и напряжение в мышцах. Выполните 10-15 повторений.

