Упражнения, подтягивающие тело: тренировки, которые готовят к лету

Чтобы выглядеть и чувствовать себя уверенно, независимо от того, во что вы одеты, необходимо придерживаться простых принципов здорового образа жизни. Питайтесь полноценными продуктами, уменьшайте потребление алкоголя, спите достаточно и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Однако поскольку не существует специальных тренировок для отдельной части тела или проблемной зоны, важно сосредоточиться на общей физической активности, чтобы поддерживать тонус мышц. Какие упражнения помогут получить лучший эффект и подтянуть тело, рассказали в Eat This, Not That.

Толчок бедрами (8-10 повторений)

Лягте на скамью, поставив верхнюю часть спины на платформу, а ноги на ширине плеч. Держите гантель или штангу на коленях, напрягите ядро и опустите вес. Протолкните пятки и бедра вперед, полностью разгибая тело. Сожмите ягодицы на 2 секунды в верхней точке.

Болгарские сплит-приседания (10 повторений каждой ногой)

Поставьте заднюю ногу на скамью, используя либо верхнюю часть стопы, либо подошву, и сделайте шаг вперед на 60-90 см. Опуститесь вниз, контролируя движение, удерживая заднее колено согнутым. Используйте переднюю пятку для подъема, активируя квадрицепсы и ягодицы.

Тяга гантелей (10 повторений каждой рукой)

Станьте параллельно скамье, став руками и коленями на поверхность. Возьмите гантель противоположной рукой и, тянув ее к бедру, сосредоточьтесь на сжатии латы и верхней части спины в конце движения. Затем выпрямите руку и хорошо растяните ее перед следующим повторением.

Боковой подъем гантелей (15 повторений)

Возьмите гантели, встаньте прямо, вытянув грудь и немного запрокинув голову назад. Поднимите обе гантели в сторону, чтобы руки были параллельны полу, зажимая плечи в верхней точке движения. Затем, опустите гантели вниз, сохраняя напряжение в плечах на протяжении всего движения

Боковое поднятие гантелей в наклоне (15 повторений)

Возьмите гантели и наклоните туловище вперед, откидывая бедра назад до угла 45º, держа колени мягкими. Подтяните гантели к себе, сжав заднюю часть плеч, а затем вернитесь в исходную позицию, контролируя движение, перед следующим повторением.

Разгибание трицепсов над головой (10-12 повторений)

Возьмите гантель двумя руками и поднимите ее над головой, держа за спиной. Медленно согните локти, опуская вес, хорошо растягивая трицепсы внизу. Дойдя до низа, вытяните руки вверх, максимально напрягая трицепсы в верхней части.

Стабильный мяч (8-10 повторений в каждом направлении)

Для стабилизации положите предплечья на мяч и примите положение планки с ногами на ширине плеч. Держите корпус напряженным, а ягодицы сжатыми. Вращайте мяч сначала против часовой стрелки, затем по часовой, а также вперед и назад. Сохраняйте тело прямым и напряжение в прессе во время каждого движения.

