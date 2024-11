Упражнения с массажным роликом: как избавиться от боли в пояснице

Боль в нижней части спины может быть настоящим вызовом, однако пенопластовый ролик способен стать вашим спасителем. Регулярное катание на этом оборудовании помогает уменьшить напряжение мышц и облегчить боль, устраняя дискомфорт.

Видео дня

Как именно массажный ролик снимает боль в мышцах, как его применять и о чем стоит помнить, чтобы избежать ошибок при применении? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Значение техники выполнения упражнения

Физическая активность помогает уменьшить риск хронической боли, укрепляя мышцы, улучшая гибкость и снижая воспаление. Поэтому, чтобы уменьшить чувствительность к боли и облегчить усталость, следует ознакомиться и выбрать упражнения с валиком, которые подходят именно вам.

Давление на мышцы, облегчающие боль

Миофасциальное скручивание (или валиковое скручивание) помогает уменьшить боль, расслабляя мышцы через целенаправленное на них давление. Это снимает спазм, улучшает кровообращение и стимулирует рецепторы, что способствует расслаблению тканей. При использовании ролика сосредоточьтесь на участках напряжения, двигаясь медленно. Это простой и эффективный метод, способствующий восстановлению и снятию дискомфорта.

Тренировка мышц, которые вызывают боль в пояснице

Для уменьшения боли в пояснице используйте поролоновый валик не на самой нижней части спины, а на мышцах, которые могут вызывать напряжение, в частности ягодицах, бедрах или верхней части спины. Боль в пояснице часто связана с напряжением в других зонах тела, поэтому если есть подозрение на защемление нервов или проблемы со скелетом. Таким образом, катание на валике может навредить, а потому лучше проконсультироваться с врачом.

Предостережение

Не используйте пенопластовый валик для поясницы, чтобы избежать излишней нагрузки на позвоночник и риска травм. Чрезмерное давление в этой зоне может повредить внутренние органы, поскольку поясничная область не имеет достаточной защиты. Лучше применяйте валик для верхней части спины или мышц ног, где он более безопасен. Для поясницы выберите легкие растяжки или специальные упражнения для укрепления.

Как использовать массажный ролик

Двигайтесь медленно, пока не найдете чувствительную точку и задержитесь там на 30 секунд для расслабления. Также, сосредоточьтесь на сохранении правильной осанки и активации мышц ядра. Используйте валики с вырезом для позвоночника, чтобы избежать давления на сам позвоночник и сосредоточить его на мышцах. Кроме того, для нижней части спины выбирайте более узкие модели, которые лучше адаптируются к этой зоне.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения помогут укрепить пресс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.