5 минут на тренировку: как упражнения в положении стоя помогут укрепить пресс
Чтобы быстро нарастить рельефный пресс, попробуйте пятиминутную тренировку для укрепления пресса. Помните, что сильные мышцы кора поддерживают здоровье, снижают риск травм и улучшают повседневную деятельность.
Эту тренировку можно выполнять стоя без специального оборудования, что делает ее идеальной для домашних занятий или путешествий. Как именно выполнить упражнение, чтобы развить важнейшие мышцы кора, рассказали в Eat This, Not That.
Шаг №1: Скручивания стоя на правом боку
Для начала тренировки поднимите правое колено к левому локтю, а затем поверните тело вправо. Чем больше вы скручиваетесь, тем больше активируете косые мышцы.
Шаг №2: Скручивания стоя на левом боку
Выполните то же движение с левой стороны: поднимите левое колено до правого локтя и поверните тело влево. Поддерживайте активность мышц кора на протяжении всего движения.
Шаг № 3: Передние скручивания на правом боку
Повернитесь на правую сторону, подняв правую ногу к груди и держа спину прямой. Поднимите руки на ширину плеч, образуя угол 90 градусов так будто держите мяч. Прижмите руки к груди, поднимая правую ногу. Во время упражнения не забывайте дышать.
Шаг № 4: Передние скручивания на левом боку
Активируйте мышцы кора, подняв левую ногу к груди с прямой спиной. Поднимите руки на ширину плеч, образовав угол 90 градусов, удерживая "мяч" перед собой. Затем поднимите правую ногу и сожмите руки на груди. Контролируйте действия, сохраняя стабильность.
Шаг № 5: Выполните несколько высоких подъемов коленей
Завершайте тренировку, активируя ядро. Для этого, поднимите колени к груди, чередуя их как можно быстрее. Это поможет улучшить стабильность и укрепить мышцы пресса. Выполняйте это упражнение в ритме, чтобы получить максимальный эффект.
Ранее OBOZ.UA рассказал об упражнениях для укрепления пресса.
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