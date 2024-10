Простые упражнения для прочного пресса: тренировка, формирующая тело мечты

Быстрое похудение, как и формирование мышц - это задача, которая требует определенного времени и усилий. Если вы мечтаете как можно быстрее получить рельефный пресс, важно сосредоточиться на правильном питании, соблюдать режим и выполнять эффективные тренировки.

В Eat This Not That

поделились 5 упражнениями, которые помогут активировать мышцы живота и ускорить формирование рельефного пресса. Добавьте эти упражнения в свой фитнес-план и выполняйте их регулярно для получения желаемых форм.

Становая тяга и приседания

Для выполнения становой тяги станьте так, чтобы штанга едва касалась голеней, а ноги были на ширине плеч. Примите положение сидя, держа спину и грудь прямыми, а взгляд направленным вперед. Далее, возьмитесь за штангу хватом "над-под" и поднимайте ее, толкая бедра вперед. Возвращаясь в исходную позицию, держите спину ровной, а штангу - возле ног.

Подъем ног в висячем положении

Для выполнения этого упражнения повисните на перекладине, вытянув руки. Немного наклоните таз назад и поднимите ноги под углом 90 градусов с туловищем, делая при этом выдох. Удерживайте ноги на секунду, а затем медленно опустите их на вдохе. Выполняйте упражнение с прямыми или согнутыми коленями, сжимая мышцы живота во время подъема.

Спринт

Спринты помогают быстро укрепить мышцы и улучшить физическую форму. Они формируют ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия, а также укрепляют поясницу. Эта интенсивная кардио тренировка сжигает много калорий, ускоряет обмен веществ и способствует потере жира на животе.

Скручивание со штангой

Сядьте на пол, согните колени, а стопы держите на полу или немного приподнимите их. Наклонитесь назад под углом 45 градусов, активируя мышцы пресса. Держа вес (гантель или мяч), медленно вращайте корпус влево и вправо, удерживая нижнюю часть тела неподвижной. Это поможет вам проработать косые мышцы живота и подчеркнуть форму пресса.

V-образные подъемы

Завершите тренировку следует V-образными подъемами. Для этого вам следует лечь на спину, поднять ноги вверх, а руками тянуться к пальцам ног. Выполняя упражнение держите спину и плечи немного приподнятыми во время движения. Такие движения помогут активировать мышцы пресса в конце тренировки.

