Упражнения со свободным весом: как подготовить тело к пляжному сезону

Многие мечтают о подтянутом животе, особенно в преддверии пляжного сезона. Однако жир в этой области является одним из самых сложных для уменьшения, и требует комплексного подхода.

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Правильное сочетание питания, кардио и силовых тренировок может дать желаемый результат. Издание eatthis.com опубликовало эффективные упражнения со свободным весом, которые помогут быстрее избавиться от жира на животе.

"Эти движения активизируют больше мышечных групп, заставляя тело работать интенсивнее, что ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира. Регулярное выполнение этих упражнений в сочетании с правильной диетой и кардионагрузкой поможет вам не только избавиться от жира на животе, но и улучшить общее физическое состояние", – объясняет тренер Тим Лю.

Если вы не знаете, с чего начать, вот четыре упражнения, которые можно включить в свой привычный комплекс или выполнять как отдельную тренировку. Старайтесь делать по три рабочих подхода каждого упражнения.

1. Становая тяга с гирей

Исходное положение: станьте перед гирей, ноги расположите шире линии веса. Отведите таз назад, приседая настолько, чтобы взять гирю обеими руками. Следите, чтобы спина оставалась прямой, а плечи - на одном уровне с ручкой. Напрягите мышцы кора, опустите плечи и, используя силу пяток и бедер, поднимитесь, держа гирю. В верхней точке – напрягите ягодицы. Затем вернитесь в исходное положение. Выполняйте по 3 подхода по 10 повторений.

2. Тяга гантели в положении планки

Примите позицию для отжиманий, поставив ноги шире плеч и держа в руках гантели. Кор держите активным, ягодицы – напряженными. Подтяните одну гантель к талии, сгибая локоть и сжимая мышцы спины, затем опустите. Повторите то же самое другой рукой. Рекомендовано выполнять по 3 подхода по 6-8 повторений на каждую сторону.

3. Жим гантелей над головой стоя

Возьмите гантели и поднимите их до уровня плеч, ладони смотрят друг на друга. Активируйте мышцы кора, напрягите ягодицы. Выталкивайте гантели вверх, задействуя плечи и трицепсы. Медленно опускайте их обратно. Выполняйте 3 подхода по 10 повторений.

4. Болгарские сплит-приседания

Станьте спиной к скамье или дивану, разместите одну ногу на опору. Другой ногой сделайте шаг вперед на расстояние примерно 60-90 см. Возьмите в руки гантели. Опускайтесь вертикально вниз, пока заднее колено почти не коснется пола, а переднее будет образовывать угол примерно 90 градусов. Вернитесь в исходное положение, нажимая на пятку передней ноги. Выполняйте по 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

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