Секрет идеального пресса: тренировка, которая изменит вашу физическую форму. Видео

Рельефный пресс – это не только показатель физической формы, но и залог сильного корпуса, который поддерживает правильную осанку и помогает избежать травм. Чтобы полученные взлелеянные в мечтах "кубики" на животе, необходимо не просто выполнять хаотические упражнения, а грамотно тренировать все мышцы кора.

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Издание eatthis.com опубликовало один из самых эффективных комплексов упражнений, которые помогут укрепить и разработать пресс. Следуйте этой программе, и результат не заставит себя ждать!

"Лучший способ развить сильный кор – работать над всеми его составляющими. Распространенная ошибка – считать, что кор – это лишь прямая мышца живота, то есть шесть кубиков спереди. Нижеприведенная тренировка акцентирует внимание также на наружных косых мышцах и поперечной мышце живота", – объясняет тренер Акием Эммонс.

Этот комплекс упражнений рассчитан на мужчин с хоть каким уровнем подготовки. Каждое упражнение следует выполнять в трех раундах: 40 секунд работы, 20 секунд отдыха. После завершения каждого раунда – 40 секунд перерыва.

Скручивание

Лягте на спину, вытяните руки и ноги, сохраняя нейтральное положение позвоночника. Глубоко вдохните, затем медленно поднимите руки и ноги, стараясь приблизить их друг к другу. Опускайте конечности вспять, контролируя движение.

Велосипед

Следующее упражнение – велосипед. Она активно задействует мышцы кори. Лягте на спину, вытяните левую ногу и немного приподнимите ее над полом. Правую ногу согните и подтяните к груди, чтобы голень была параллельна полу. Руки положите за голову.

Напрягая пресс, поднимайте левый локоть до правого колена, после чего меняйте сторону, имитируя движения при езде на велосипеде. Следите, чтобы локти оставались широко разведенными.

Обратные скручивания или подъемы ног с отягощением

Если вы выбираете обратные скручивания, они помогут лучше обработать нижний пресс.

Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол. Руки поместите вдоль корпуса. Подтяните колени к груди, приподнимая таз и нижнюю часть спины. Затем медленно опуститесь в исходное положение.

Hollow Body Hold

Завершает комплекс статическое упражнение на выносливость мышц пресса. Лягте на спину, вытянув руки над головой и ноги вперед. Поясница должна плотно прилегать к полу.

Поднимите плечи, руки и ноги на несколько сантиметров от пола. Подтяните подбородок к груди и напрягите пресс, удерживая эту позицию.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения помогут укрепить мышцы рук.

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