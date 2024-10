Упражнения, сжигающие жир на животе: эффективная тренировка для любого возраста

Чтобы избавиться от жира на животе, сосредоточьтесь на здоровом образе жизни, включая калорийный дефицит, регулярные силовые и кардиотренировки. Помните, что избыточный вес может приводить к повышенному риску хронических заболеваний, а потому важно выполнять упражнения, задействуя разнообразные группы мышц, сжигающие больше калорий.

В Eat This, Not That предложили универсальную тренировку, которая может подойти для всех возрастных групп. Выбирайте упражнения, которые подходят именно вам и включайте их в свой ежедневный режим.

Приседания с гантелями

Держите одну гантель вертикально перед грудью, напрягая корпус. Отведите бедра назад и приседайте, пока бедра не станут параллельными земле. Поднимитесь, надавив через пятки и бедра, задействуя квадрицепсы и ягодицы. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Становая тяга с гирями

Станьте перед гирей, с ногами на ширине плеч. Приседайте, отводя бедра назад и возьмите вес, держа плечи на одной линии с ручкой. Выпрямитесь, задействуя ягодицы в конце движения. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Жим гантелей в наклоне

Лежа на наклонной скамье, возьмите гантели в каждую руку, вытянув их над собой. Опустите гантели к груди, зажимая лопатки на скамье. Далее, хорошо растяните грудную клетку внизу и верните гантели в исходное положение, сжимая грудные мышцы и трицепсы. Выполняйте 3 подхода по 10-12 повторений.

Подтягивания с весом тела

Чтобы выполнить подтягивания с собственным весом, используйте доступное оборудование, например, кольца, гриф или TRX. При использовании ремня держите руки в нейтральном хвате. Наклонитесь назад на 45 градусов, выставив ноги вперед. Подтягиваясь, сожмите спину и широкие мышцы, завершая движение, когда локти достигнут бедер. Выполните 3 подхода по 15 повторений, полностью выпрямляя руки между подходами.

